Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово

Соус «Цезарь»: рецепт от Владимира Ярославского
Соус «Цезарь» появился одновременно с одноименным и всем хорошо известным салатом. В 1924 году его создателем стал Цезарь Кардани, когда в США праздновали День независимости. Сегодня существует несколько вариаций приготовления этого соуса. Своим рецептом соуса «Цезарь» поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-4 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Особенность моего рецепта состоит в том, что я люблю зерновую горчицу. То, как она работает в заправках и соусах, просто приводит меня в восторг, ну и, конечно же, тех, кому я готовлю такую вкуснятину. Еще очень давно я решил добавить зерновую горчицу в знаменитый соус, и результатом остался очень доволен. Теперь делюсь с вами.
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Ингредиенты:
- зерновая горчица – 40 г
- желтки – 2 шт.
- растительное масло – 320 г
- соль – 3 г
- сахар – 15 г
- винный уксус – 40 г
- тертый пармезан – 20 г
- анчоусы – 20 г
- каперсы – 20 г
- питьевой йогурт (без добавок) – 50 г
- чеснок – 5 г
- черный перец – по вкусу
Приготовление:
- Желтки смешиваем с солью, сахаром, горчицей, черным перцем. Взбиваем венчиком до появления пены.
- Тонкой струйкой, особенно в начале, аккуратно вводим в несколько приемов растительное масло. Лучше брать оливковое, но подойдет любое рафинированное.
- Когда смесь стала густой, добавляем измельченные анчоусы, каперсы, чеснок, тертый пармезан, белый винный уксус.
- В самом конце добавляем любой натуральный питьевой йогурт без добавок. Соус готов!
Кроме рецепта, Владимир поделился несколькими нюансами приготовления и рекомендациями по хранению соуса «Цезарь»:
- Не храните соус дольше четырех дней.
- Обязательно помойте яйца перед готовкой.
- Соус можно добавлять в абсолютно любые салаты и сэндвичи.
Приятного аппетита!
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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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