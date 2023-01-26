Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua
МастерШеф

Соус «Цезарь»: рецепт от Владимира Ярославского

26.01.2023

Соус «Цезарь» появился одновременно с одноименным и всем хорошо известным салатом. В 1924 году его создателем стал Цезарь Кардани, когда в США праздновали День независимости. Сегодня существует несколько вариаций приготовления этого соуса. Своим рецептом  соуса «Цезарь» поделился судья  «МастерШеф. Профессионалы»-4 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

соус цезарь

Особенность моего рецепта состоит в том, что я люблю зерновую горчицу. То, как она работает в заправках и соусах, просто приводит меня в восторг, ну и, конечно же, тех, кому я готовлю такую вкуснятину. Еще очень давно я решил добавить зерновую горчицу в знаменитый соус, и результатом остался очень доволен. Теперь делюсь с вами.

Больше по теме: Ольга Мартыновская опубликовала свою первую кулинарную книгу

Ингредиенты:

  • зерновая горчица – 40 г
  • желтки – 2 шт.
  • растительное масло – 320 г
  • соль – 3 г
  • сахар – 15 г
  • винный уксус – 40 г
  • тертый пармезан – 20 г
  • анчоусы – 20 г
  • каперсы – 20 г
  • питьевой йогурт (без добавок) – 50 г
  • чеснок – 5 г
  • черный перец – по вкусу

Приготовление: 

  1. Желтки смешиваем с солью, сахаром, горчицей, черным перцем. Взбиваем венчиком до появления пены.
  2. Тонкой струйкой, особенно в начале, аккуратно вводим в несколько приемов растительное масло. Лучше брать оливковое, но подойдет любое рафинированное. 
  3. Когда смесь стала густой, добавляем измельченные анчоусы, каперсы, чеснок, тертый пармезан, белый винный уксус. 
  4. В самом конце добавляем любой натуральный питьевой йогурт без добавок. Соус готов!

Кроме рецепта, Владимир поделился несколькими нюансами приготовления и рекомендациями по хранению соуса «Цезарь»: 

  • Не храните соус дольше четырех дней.
  • Обязательно помойте яйца перед готовкой.
  • Соус можно добавлять в абсолютно любые салаты и сэндвичи.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Владимир Ярославский планирует открыть уникальный ресторан

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово
МастерШеф

Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

 Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово
МастерШеф

Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

 Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово
МастерШеф

Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко

 Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром
МастерШеф

Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром: рецепт от Владимира Ярославского

 Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово
МастерШеф

Имбирный пряник от Елизаветы Глинской

 чизкейк
МастерШеф

Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт от Татьяны Литвиновой
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить