Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського

Шоколадний брауні – торт характерного коричневого кольору. Цей десерт традиційний для американської кухні. Перевіреним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Шоколадного брауні» читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

шоколад чорний – 200 г

шоколад молочний – 100 г

масло вершкове (83%) – 120 г

цукор – 180 г

яйце велике – 5 шт.

борошно – 90 г

какао-порошок (хороший) – 20 г

Сіль морська – 9 г

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром. Шоколад на водяній бані з’єднуємо з вершковим маслом. Змішуємо борошно, какао і сіль. У шоколад з маслом вводимо яєчну суміш і потім замішуємо тісто з борошном і какао. Надто довго краще не перемішувати у форму з пергаментом 26 см. Викладаємо суміш і випікаємо 8 – 9 хвилин в духовці за температури 180 градусів. Акуратно виймаємо, накриваємо форму пергаментом і даємо охолонути. Я рекомендую зверху на остиглий брауні додавати шоколадний ганаш. Тут уже простір для вашої фантазії. У моєму випадку це ганаш із сиром рокфор (50 г сиру, 150 г вершків, 15 г вершкового масла і 210 г чорного шоколаду). Ви можете додавати в тісто ще шматочки шоколаду, цедру цитрусових, горіхи або навіть спеції. А ще подайте його з кулькою ягідного сорбетуа або з пломбіром – і у вас буде десерт, гідний хорошого ресторану!

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