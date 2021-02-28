Вершковий чизкейк: рецепт від Олександра Абрамова

Як правильно приготувати вершковий чизкейк м’яким і смачним ― одвічне питання. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився безпрограшним рецептом чизкейку, який ви легко зможете приготувати вдома.

Інгредієнти:

крекер несолоний — 80 г

вершкове масло — 50 г

крем-сир — 350 г

цукор — 100 г

яйця — 2 шт.

сметана — 150 г

вершки 30% — 100 г

полуниця — 300 г

Спосіб приготування:

У блендері збити в крихту крекер з вершковим маслом. Дно форми застелити пергаментом, викласти крихту, утрамбувати і поставити в морозильник. Змішати крем-сир, цукор, яйця, сметану і вершки до однорідної маси. Вилити масу в форму на крекерний корж. Випікати 1 годину 20 хвилин за температури 120 °C у режимі конвекція. Чизкейк охолодити до кімнатної температури. Прикрасити ягодами і карамельним соусом.

Смачного!

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