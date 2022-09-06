Сливочный чизкейк: рецепт от Александра Абрамова

Сливочный чизкейк: рецепт от Александра Абрамова
06.09.2022
Как правильно приготовить сливочный чизкейк мягким и вкусным ― извечный вопрос. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов поделился беспроигрышным рецептом чизкейка, который вы легко сможете приготовить дома.
Ингредиенты:
- крекер несоленый — 80 г
- сливочное масло — 50 г
- крем-сыр — 350 г
- сахар — 100 г
- яйца — 2 шт.
- сметана — 150 г
- сливки 30% — 100 г
- клубника — 300 г
Способ приготовления:
- В блендере взбить в крошку крекер со сливочным маслом.
- Дно формы застелить пергаментом, выложить крошку, утрамбовать и поставить в морозильник.
- Смешать крем-сыр, сахар, яйца, сметану и сливки до однородной массы.
- Вылить массу в форму на крекерный корж.
- Выпекать 1 час 20 минут при температуре 120 °C в режиме конвекция.
- Чизкейк охладить до комнатной температуры.
- Украсить ягодами и карамельным соусом.
Приятного аппетита!
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