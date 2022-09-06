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МастерШеф

Сливочный чизкейк: рецепт от Александра Абрамова

06.09.2022

Как правильно приготовить сливочный чизкейк мягким и вкусным ― извечный вопрос. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов поделился беспроигрышным рецептом чизкейка, который вы легко сможете приготовить дома.

Сливочный чизкейк: рецепт от Александра Абрамова

Ингредиенты: 

  • крекер несоленый — 80 г
  • сливочное масло — 50 г
  • крем-сыр — 350 г
  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • сметана — 150 г
  • сливки 30%  — 100 г
  • клубника — 300 г

Способ приготовления:

  1. В блендере взбить в крошку крекер со сливочным маслом.
  2. Дно формы застелить пергаментом, выложить крошку, утрамбовать и поставить в морозильник.
  3. Смешать крем-сыр, сахар, яйца, сметану и сливки до однородной массы.
  4. Вылить массу в форму на крекерный корж.
  5. Выпекать 1 час 20 минут при температуре 120 °C в режиме конвекция.
  6. Чизкейк охладить до комнатной температуры.
  7. Украсить ягодами и карамельным соусом. 

Приятного аппетита!

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