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МастерШеф

Вершковий чизкейк: рецепт від Олександра Абрамова

06.09.2022

Як правильно приготувати вершковий чизкейк м’яким і смачним ― одвічне питання. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився безпрограшним рецептом чизкейку, який ви легко зможете приготувати вдома.

Вершковий чизкейк: рецепт від Олександра Абрамова

Інгредієнти:

  • крекер несолоний — 80 г
  • вершкове масло — 50 г
  • крем-сир — 350 г
  • цукор — 100 г
  • яйця — 2 шт.
  • сметана — 150 г
  • вершки 30% — 100 г
  • полуниця — 300 г

Спосіб приготування:

  1. У блендері збити в крихту крекер з вершковим маслом.
  2. Дно форми застелити пергаментом, викласти крихту, утрамбувати і поставити в морозильник.
  3. Змішати крем-сир, цукор, яйця, сметану і вершки до однорідної маси.
  4. Вилити масу в форму на крекерний корж.
  5. Випікати 1 годину 20 хвилин за температури 120 °C у режимі конвекція.
  6. Чизкейк охолодити до кімнатної температури.
  7. Прикрасити ягодами і карамельним соусом.

Смачного!

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