Вершковий чизкейк: рецепт від Олександра Абрамова
06.09.2022
Як правильно приготувати вершковий чизкейк м’яким і смачним ― одвічне питання. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився безпрограшним рецептом чизкейку, який ви легко зможете приготувати вдома.
Інгредієнти:
- крекер несолоний — 80 г
- вершкове масло — 50 г
- крем-сир — 350 г
- цукор — 100 г
- яйця — 2 шт.
- сметана — 150 г
- вершки 30% — 100 г
- полуниця — 300 г
Спосіб приготування:
- У блендері збити в крихту крекер з вершковим маслом.
- Дно форми застелити пергаментом, викласти крихту, утрамбувати і поставити в морозильник.
- Змішати крем-сир, цукор, яйця, сметану і вершки до однорідної маси.
- Вилити масу в форму на крекерний корж.
- Випікати 1 годину 20 хвилин за температури 120 °C у режимі конвекція.
- Чизкейк охолодити до кімнатної температури.
- Прикрасити ягодами і карамельним соусом.
Смачного!
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