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Безлактозна пана-кота: рецепт від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна

01.03.2021

Безлактозні і безглютенові страви набирають усе більшої популярності. У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 суддів підкорила безлактозна пана-кота з авокадо і каффір лайму з кулі з маракуї та крамбл на основі аквафаби від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна. Професіонали поділилися своїм переможним рецептом. Покроковий рецепт безлактозної пана-коти від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна – читайте в матеріалі.

Інгредієнти для пана-коти:

  • пюре авокадо – 150 г
  • кокосові вершки – 350 г
  • желатин – 10 г
  • вода – 50 мл
  • какао масло – 5 г
  • стручок ванілі – 1 шт.
  • листя каффір лайму – 3–5 шт.

Приготування безлактозної пана-коти:

  1. Підготуємо желатинову масу: холодною водою заливаємо желатин і даємо набрякнути.
  2. У сотейник налити кокосові вершки, додати насіння ванілі і листя каффір лайму. Довести до кипіння.
  3. Накрити плівкою і дати настоятися протягом 20–30 хвилин.
  4. Перебити м’якоть авокадо з кількома краплями лимонного соку і перетерти через дрібне сито.
  5. Знімаємо плівку з сотейника. Кокосові вершки проціджуємо, зважуємо і доводимо до початкового об’єму (350 г).
  6. Тепер 350 г ароматизованих вершків доводимо до кипіння і виливаємо на пюре з авокадо і желатинову масу.
  7. Пробиваємо занурювальним блендером. Додаємо розтоплене масло какао і знову пробиваємо блендером.
  8. Готову масу розлити по формах і дати повністю замерзнути.

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Інгредієнти для кулі з маракуї:

  • маракуєвий сік – 200 г
  • пектин NH – 3 г
  • цукор – 30 г

Приготування кулі з маракуї:

  1. Змішати цукор з пектином.
  2. Сік маракуї довести до 40 градусів і «дощиком» всипати цукор з пектином.
  3. Довести до кипіння і дати покипіти декілька хвилин.

Інгредієнти для крамблу на основі аквафаби:

  • аквафаба – 100 г
  • мигдальне борошно – 50 г
  • кокосова стружка – 50 г
  • мигдальні слайси – 50 г

Приготування крамблу на основі аквафаби:

  1. Збити аквафабу до стійких піків.
  2. Всипати всі сухі інгредієнти і перемішати.
  3. Висипати на деко і випікати при 160 градусів 10 хвилин.

Для декору Єфим Кравченко та Едуард Канарян радять використовувати 10 грамів кокосової стружки та маленькі листочки.

Смачного!

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