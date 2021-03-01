Безлактозні і безглютенові страви набирають усе більшої популярності. У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 суддів підкорила безлактозна пана-кота з авокадо і каффір лайму з кулі з маракуї та крамбл на основі аквафаби від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна. Професіонали поділилися своїм переможним рецептом. Покроковий рецепт безлактозної пана-коти від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна – читайте в матеріалі.

Інгредієнти для пана-коти:

пюре авокадо – 150 г

кокосові вершки – 350 г

желатин – 10 г

вода – 50 мл

какао масло – 5 г

стручок ванілі – 1 шт.

листя каффір лайму – 3–5 шт.

Приготування безлактозної пана-коти:

Підготуємо желатинову масу: холодною водою заливаємо желатин і даємо набрякнути. У сотейник налити кокосові вершки, додати насіння ванілі і листя каффір лайму. Довести до кипіння. Накрити плівкою і дати настоятися протягом 20–30 хвилин. Перебити м’якоть авокадо з кількома краплями лимонного соку і перетерти через дрібне сито. Знімаємо плівку з сотейника. Кокосові вершки проціджуємо, зважуємо і доводимо до початкового об’єму (350 г). Тепер 350 г ароматизованих вершків доводимо до кипіння і виливаємо на пюре з авокадо і желатинову масу. Пробиваємо занурювальним блендером. Додаємо розтоплене масло какао і знову пробиваємо блендером. Готову масу розлити по формах і дати повністю замерзнути.

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Інгредієнти для кулі з маракуї:

маракуєвий сік – 200 г

пектин NH – 3 г

цукор – 30 г

Приготування кулі з маракуї:

Змішати цукор з пектином. Сік маракуї довести до 40 градусів і «дощиком» всипати цукор з пектином. Довести до кипіння і дати покипіти декілька хвилин.

Інгредієнти для крамблу на основі аквафаби:

аквафаба – 100 г

мигдальне борошно – 50 г

кокосова стружка – 50 г

мигдальні слайси – 50 г

Приготування крамблу на основі аквафаби:

Збити аквафабу до стійких піків. Всипати всі сухі інгредієнти і перемішати. Висипати на деко і випікати при 160 градусів 10 хвилин.

Для декору Єфим Кравченко та Едуард Канарян радять використовувати 10 грамів кокосової стружки та маленькі листочки.

Смачного!

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