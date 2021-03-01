Безлактозные и безглютеновые блюда набирают все большей популярности. В 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 судей покорила безлактозная панна-котта из авокадо и каффир лайма с кули из маракуйи и крамблом на основе аквафабы от Ефима Кравченко и Эдуарда Канаряна. Профессионалы поделились своим победным рецептом. Пошаговый рецепт безлактозной панна-котты от Ефима Кравченко и Эдуарда Канаряна – читайте в материале.

Ингредиенты для панна-котты:

пюре авокадо – 150 г

кокосовые сливки – 350 г

желатин – 10 г

вода – 50 мл

какао масло – 5 г

стручок ванили – 1 шт.

листья каффир лайма – 3–5 шт.

Приготовление безлактозной панна-котты:

Подготовим желатиновую массу: холодной водой заливаем желатин и даем набухнуть. В сотейник налить кокосовые сливки, добавить семена ванили и листья каффир лайма. Довести до парения. Накрыть пленкой и дать настояться в течение 20–30 минут. Перебить мякоть авокадо с несколькими каплями лимонного сока и перетереть через мелкое сито. Снимаем пленку с сотейника. Кокосовые сливки процеживаем, взвешиваем и доводим до изначального объема (350 г). Теперь 350 г ароматизированных сливок доводим до парения и выливаем на пюре из авокадо и желатиновую массу. Пробиваем погружным блендером. Добавляем растопленное какао масло и снова пробиваем блендером. Готовую массу разлить по формам и дать полностью замерзнуть.

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Ингредиенты для кули из маракуйи:

маракуевый сок – 200 г

пектин NH – 3 г

сахар – 30 г

Приготовление кули из маракуйи:

Смешать сахар с пектином. Сок маракуйи довести до 40 градусов и «дождиком» всыпать сахар с пектином. Довести до кипения и дать покипеть пару минут.

Ингредиенты для крамбла на основе аквафабы:

аквафаба – 100 г

миндальная мука – 50 г

кокосовая стружка – 50 г

миндальные слайсы – 50 г

Приготовление крамбла на основе аквафабы:

Взбить аквафабу до устойчивых пиков. Всыпать все сухие ингредиенты и перемешать. Высыпать на противень и выпекать при 160 градусах 10 минут.

Для декора Ефим Кравченко и Эдуард Канарян советуют использовать 10 грамм кокосовой стружки и маленькие листочки.

Приятного аппетита!

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