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Вареники заварні на вишневому соку: рецепт від Володимира Ярославського

02.08.2022

Давно шукаєте рецепт оригінальних заварних вареників без яєць? Неймовірно смачний рецепт нам розповів суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Як приготувати вареники заварні на вишневому соці: рецепт покроково від Володимира Ярославського

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Інгредієнти:

  • вишня заморожена ― 400 г
  • борошно ― 175 г
  • цукор ― 25 г
  • вершкове масло ― 20 г
  • сир із цукром для начинки
  • сіль для варіння

Спосіб приготування:

  1. Вишню розморозити, сік зцідити окремо (вийде приблизно 150 мл).
  2. Змішати в сотейнику вишневий сік, цукор, вершкове масло.
  3. Довести до кипіння, додати 100 г борошна, зняти з вогню і замісити гаряче тісто.
  4. Дати йому трохи охолонути і домісити ще 75 г борошна (тісто може взяти трохи більше).
  5. Дати тісту відпочити 20 хвилин під плівкою.
  6. Тонко розкачати тісто качалкою і формочкою вирізати кружальця.
  7. На кружальця покласти начинку і заліпити.
  8. Варити в киплячій воді з додаванням солі 3 хвилини.
  9. Далі на сковороді нагріти шматочок вершкового масла з цукром і вишнями. Помістити туди готові вареники прямо з каструлі, разом з ними потрапить трішки води, довести до кипіння і подавати до столу.

Смачного!

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