Як приготувати вареники заварні на вишневому соці: рецепт покроково від Володимира Ярославського

Вареники заварні на вишневому соку: рецепт від Володимира Ярославського

Давно шукаєте рецепт оригінальних заварних вареників без яєць? Неймовірно смачний рецепт нам розповів суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

вишня заморожена ― 400 г

борошно ― 175 г

цукор ― 25 г

вершкове масло ― 20 г

сир із цукром для начинки

сіль для варіння

Спосіб приготування:

Вишню розморозити, сік зцідити окремо (вийде приблизно 150 мл). Змішати в сотейнику вишневий сік, цукор, вершкове масло. Довести до кипіння, додати 100 г борошна, зняти з вогню і замісити гаряче тісто. Дати йому трохи охолонути і домісити ще 75 г борошна (тісто може взяти трохи більше). Дати тісту відпочити 20 хвилин під плівкою. Тонко розкачати тісто качалкою і формочкою вирізати кружальця. На кружальця покласти начинку і заліпити. Варити в киплячій воді з додаванням солі 3 хвилини. Далі на сковороді нагріти шматочок вершкового масла з цукром і вишнями. Помістити туди готові вареники прямо з каструлі, разом з ними потрапить трішки води, довести до кипіння і подавати до столу.

Смачного!

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