Как приготовить вареники заварные на вишневом соке: рецепт пошагово от Владимира Ярославского

Вареники заварные на вишневом соке: рецепт от Владимира Ярославского

Давно ищете рецепт оригинальных заварных вареников без яиц? Невероятно вкусный рецепт нам рассказал судья «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

замороженная вишня — 400 г

мука — 175 г

сахар — 25 г

сливочное масло — 20 г

творог с сахаром для начинки

соль для варки

Способ приготовления:

Вишню разморозить, сок сцедить отдельно (выйдет приблизительно 150 мл). Смешать в сотейнике вишневый сок, сахар, сливочное масло. Довести до кипения, добавить 100 г муки, снять с огня и замесить горячее тесто. Дать ему чуть остыть и вмесить оставшиеся 75 г муки. Дать тесту отдохнуть 20 минут под пленкой. Тонко раскатать тесто скалкой и формочкой вырезать кружочки. На кружочки положить начинку и залепить. Варить в кипящей воде с добавлением соли 3 минуты. На сковороде нагреть кусочек сливочного масла с сахаром и оставшейся вишней. Поместить туда готовые вареники прямо из кастрюли, вместе с ними попадёт чуток воды, довести до кипения и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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