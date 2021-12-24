Різдвяний кекс-брауні: рецепт від Володимира Ярославського
24.12.2021
Різдвяний кекс-брауні від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. Якщо ви хочете здивувати своїх близьких смачним десертом ― рецепт різдвяного кексу-брауні знайдете в матеріалі.
Більше на тему: Десерти на Новий рік
Інгредієнти:
- чорний шоколад 70% ― 200 г
- вершкове масло 82.5% ― 200 г
- великі банани ― 1,5 шт.
- цукор (на ваш смак) ― 150―180 г
- яйця ― 3 шт.
- какао ― 40 г
- борошно ― 75 г
- сіль ― 4 г
- молочний або білий шоколад великою крихтою (подрібнити до фракції завбільшки з горошину) ― 100―50г
Спосіб приготування:
- Чорний шоколад помістити у велику миску і розтопити на водяній бані з вершковим маслом.
- Окремо очищені банани розім’яти виделкою, змішати з яйцями і цукром, дати постояти 5 хвилин і ще раз розмішати вінчиком (так цукор повністю розійдеться по суміші).
- Додати в банани просіяні какао та борошно, перемішати, додати все в шоколад із маслом, добре перемішати.
- У самому кінці додати подрібнений молочний або білий шоколад і морську сіль, трохи перемішати.
- Керамічну форму для випікання попередньо викласти пергаментом, змастити трохи маслом і посипати какао ― «французька сорочка».
- Масу викласти у форму і випікати за температури 210 градусів 24 хвилини.
- Дістати з духовки. Гарячий кекс повинен бути ще «сируватий» ― глевкий, м’який трохи на пробу пальцем. Його треба вийняти з форми й охолодити до кімнатної температури.
- Посипати кекс цукровою пудрою і їсти за кімнатної температури.
За бажання можна в кекс додати ваші улюблені, але попередньо обсмажені, горіхи.
Смачного!
Більше на тему: Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+