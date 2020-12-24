Десерти на Новий рік: топ-10 рецептів
Пряні, ароматні, з кислинкою журавлини, пікантними ромовими нотками і хрусткими горішками – саме такі новорічні десерти хочеться бачити на святковому столі. Якими солодкими частуваннями здивувати дорослих гостей і порадувати маленьких ласунів? Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» поділились своїми найкращими ідеями десертів на Новий рік 2021.
Англійський пудинг із сухофруктів
Складові:
- 700 г сухофруктів
- 350 г родзинок, журавлини, смородини та/або вишні
- 220 г вершкового масла
- 110 г горіхів
- 110 г коричневого цукру
- 110 г цукру
- 3 яйця
- 2 ст. борошна
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 3 ст. л. коньяку або рому
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/4 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Ягоди розрізати на половинки і змішати з цукром. З цитрусових зняти цедру, натерти і віджати сік. Сухофрукти і горіхи дрібно порубати або злегка подрібнити в блендері.
- Яйця з маслом збити в піну. Додати цедру цитрусових, сік апельсина, алкоголь, ягоди, сухофрукти і горіхи. Перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем і сіллю. Поступово підмішати до збитих яєць з начинкою.
- У змащену маслом форму викласти тісто. Випікати в духовці 1 год при 160 °С. Потім знизити температуру до 150 °С і випікати ще 1,5 год, поки зубочистка не буде виходити сухою. Готовий пудинг за бажанням прикрасити мастикою або кремом.
Ванільні капкейкі «Сніговички»
Складові:
- 85 г вершкового масла кімнатної температури
- 150 г цукру
- 2 яйця
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту
- 150 г борошна
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 120 мл молока
- Дрібка солі
Для крему:
- 150 г жирного сиру
- 50 мл жирних вершків
- 150 г вершкового масла
- 150 г цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Масло збити з цукром.
- По одному додати яйця, ванільний екстракт, половину сухих інгредієнтів і молоко. Ретельно перемішати і додати другу частину сухих інгредієнтів.
- Розкласти тісто у форми і випікати 20 хв при 180 °С.
- Для крему змішати всі інгредієнти і збити міксером. Поставити на 20 хв у холодильник, а потім змастити кремом. Прикрасити маршмеллоу, шоколадом і кондитерською посипкою.
Брауні з лимоном і лаймом
Складові:
- 150 г темного шоколаду
- 150 г масла
- 180 г цукру
- 3 яйця
- 120 г борошна
- 1 ст. л. з гіркою какао
- Цедра і сік 1 лимона
- Цедра і сік 1 лайма
- 1 ч. л. розпушувача
Спосіб приготування:
- Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.
- Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.
- Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.
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Журавлинний десерт з вершками
Складові:
- 500 г журавлини
- 200 мл вершків для збивання
- 2 ст. л. цукрової пудри
- 3 ст. л. цукру
- 2 ст. л. журавлинної наливки
Спосіб приготування:
- Всипати цукор в сковороду, додати 1 ст. л. води і готувати на слабкому вогні до розчинення цукру. Викласти журавлину і влити журавлинну наливку. Збільшити вогонь і прогріти, струшуючи сковорідку, поки частина ягід не полопається. Викласти і остудити.
- Вершки збити з цукровою пудрою. Розкласти отриману масу по порційним ємностям. Викласти зверху вершки і прикрасити за смаком.
Арахісовий козинак
Складові:
- 1 ст. очищеного арахісу
- 1 ст. цукру
- 1/2 чашки світлого кукурудзяного сиропу
- 1/4 ч. л. солі
- 1/4 ст. води
- 30 г м’якого вершкового масла
- 1 ч. л. соди
- 1/2 ч. л. екстракту ванілі
Спосіб приготування:
- Деко вистелити фольгою. У сотейнику змішати цукор, сіль, воду і сироп. Довести до кипіння на середньому вогні, після чого додати горіхи. Варити 15 хв помішуючи.
- Зняти загуслу суміш з вогню і відразу ж підмішати вершкове масло, соду і ванільний екстракт. Ретельно перемішати і викласти на фольгу так, щоб горіхи лежали в один шар. Залишити до повного застигання. Готовий козинак поламати на шматочки і зберігати в пластиковому контейнері.
Запечені яблука з горіхами, сухофруктами і журавлиною
Складові:
- 4 великих яблука
- 60 г цукру
- 1 ч. л. кориці
- 50 г волоських горіхів
- 100 г суміші сухофруктів
- 100 г журавлини або інших ягід
- 40 г вершкового масла
- 200 мл гарячої води
Спосіб приготування:
- Гострим ножем вирізати у яблук серцевину.
- Горіхи і сухофрукти порубати. Змішати з ягодами. Додати цукор і корицю. Отриманою сумішшю наповнити яблука. Зверху кожного покласти шматочок вершкового масла.
- На дно дека налити гарячої води і викласти яблука. Запікати 30–45 хв при 180 °С до м’якості. Перед подачею присипати цукровою пудрою.
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Корисні веганські цукерки
Складові:
- 150 г кураги
- 150 г родзинок
- 100 г чорносливу
- 1 ст. волоських горіхів
- 2–3 дольки лимона
- 1 ст. л. какао-порошку
- 1 ст. л. кокосової стружки
- 1 ст. л. меду
Спосіб приготування:
- Сухофрукти, лимон і горіхи перемолоти в блендері до пастоподібної консистенції. Додати мед і перемішати. За бажанням відкласти частину маси і змішати з пюре із відвареного буряка.
- Сформувати цукерки і обваляти в какао та кокосовій стружці. Поставити в холодильник на 30 хв.
Штоллен з цукатами і фісташками
Складові:
- 500 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 250 г сиру
- 125 г м’якого вершкового масла
- 100 г очищених рубаних фісташок
- 150 г цукатів
- Цедра 1 лимона і 1 апельсина
- 1 ч. л. ванільної есенції
- 150 г цукру
- 2 яйця
- Цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Борошно просіяти з розпушувачем.
- Змішати сир, масло, яйця, ванільну есенцію, цедру, фісташки та цукати. Порціями всипати борошно і замісити круте тісто.
- Сформувати штоллен і відправити випікатися на 1 год при 200 °С. Дістати з духовки і змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Готовий кекс зберігати в пергаменті.
Імбирне печиво
Складові:
- 200 г борошна
- 100 г цукру
- ½ ч. л. соди
- 1 ч. л. меленого імбиру
- 1 ч. л. меленої кориці
- 1 яйце
- 100 г вершкового масла
- 30 мл молока
Спосіб приготування:
- Тепле вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний жовток і перемішати.
- Порціями ввести муку. Додати соду, імбир і корицю. Замісити тісто і прибрати в холод на 20 хв.
- Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий пласт. Формочками вирізати печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.
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Бісквітний рулет з шоколадним кремом
Складові:
- 200 мл молока
- 210 г вершкового масла
- 120 г пшеничного борошна
- 40 г картопляного крохмалю
- 1 ч. л. розпушувача
- 290 г цукру
- 3 яйця
- 3 жовтки
- 10 г какао-порошку
- 2 ст. л. коньяку
- Дрібка ванільного цукру
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- У сотейнику підігріти 30 г вершкового масла і 70 мл молока.
- Яйця, жовтки і 160 г цукру збити в піну. Борошно просіяти з 20 г крохмалю, розпушувачем, ваніліном і сіллю. Акуратно змішати з яєчною і молочно-масляною сумішами.
- Тісто викласти на вистелене пергаментом деко і випікати 10–15 хв при 190 °С. Дістати з духовки і разом з пергаментом згорнути в рулет. Дати охолонути.
- Для крему в сотейнику змішати 130 мл молока, 130 г цукру і 20 г крохмалю. Довести до кипіння, а потім, помішуючи, варити до загустіння.
- Збити 180 г вершкового масла до побіління і порціями підмішати в охолоджений крем. Продовжуючи збивати, додати какао і коньяк. Рулет звільнити від пергаменту і змастити. Залишити в холодильнику на 1–2 год. За бажанням полити шоколадом.
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