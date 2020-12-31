Що приготувати зі свинини на Новий рік: топ-5 страв
Новорічне застілля складно уявити без гарячих м’ясних страв. Ніжна і соковита свинина готується швидко і просто, а також прекрасно поєднується практично з будь-яким гарніром або маринадом – на основі вина, апельсинового соку, соєвого соусу. Що приготувати зі свинини на Новий рік, щоб здивувати гостей і порадувати навіть досвідчених м’ясоїдів розповіли учасники проєкту «МастерШеф». Покрокові рецепти читайте в матеріалі.
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Пряний рулет із сухофруктами
Складові:
- 1 кг свинячої шиї
- По 100 г кураги, сушеної вишні та ананаса
- По ½ ч. л. кмину, меленого коріандру, сушеного часнику, сушеної меленої цибулі
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Свинину злегка відбити молотком. Змішати оливкову олію і спеції. Ретельно натерти м’ясо з усіх боків, обернути харчовою плівкою і прибрати в холод на 6 год.
- Сухофрукти нарізати і викласти на м’ясо. Згорнути рулетом і обв’язати кулінарною ниткою. Перекласти м’ясо на змащене олією деко і запікати в духовці 1,5–2 год. при 180 °C.
Свинина в азіатському стилі
Складові:
- 300 г свинини
- 5–6 стеблів шніт-цибулі
- ½ цибулини
- 2 перцю чилі
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. тертого імбиру
- Сіль, перець
Для маринаду:
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 1 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. кунжутної олії
- 1 ст. л. рисового вина
Спосіб приготування:
- Свинину нарізати шматочками. Ріпчасту цибулю і шніт-цибулю дрібно порубати. Перець нарізати тонкими кружечками. Часник розчавити пресом.
- З’єднати всі інгредієнти для маринаду і добре перемішати. Замаринувати свинину і залишити на 20 хв.
- У сковороді нагріти масло і обсмажити м’ясо до сірого кольору. Додати перець чилі та обсмажувати на середньому вогні до м’якості. Потім додати імбир, цибулю і часник. Посолити, поперчити і, помішуючи, тримати на вогні ще 3–4 хв.
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Свиняча вирізка, запечена з айвою
Складові:
- 1,5 кг свинячої вирізки
- 1 ч. л. насіння кропу
- 1½ ч. л. насіння фенхелю
- ½ ч. л. насіння коріандру
- 1 ч. л. чорного перцю горошком
- 1 ч. л. духмяного перцю
- Цедра 1 лимона
- 2–3 зубчики часнику
- 4 айви
- 1 ст. л. сухого білого вина
- 1 ст. яблучного соку
- 1 ст. л. цукру
- 50 г вершкового масла
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Спеції подрібнити в ступці та змішати з цедрою лимона. Рясно натерти свинину і залишити маринуватися на 30 хв.
- Айву нарізати дольками, покласти в сотейник, залити вином і яблучним соком. Додати цукор і варити протягом 5–7 хв.
- Замариноване м’ясо обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Помістити у форму для запікання і викласти навколо айву. Полити частиною соку, в якому тушкувалась айва. Накрити фольгою і відправити запікатися протягом 40–45 хв. при 200 °C.
Домашні ковбаски
Складові:
- 800 г м’якоті свинячого окосту
- 250 г свинячої грудинки
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 1 ч. л. хмелі-сунелі
- ½ ч. л. гострої меленої паприки
- Мускатний горіх
- Свинячі кишки
- 3–4 гілочки чебрецю
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати і пропустити через м’ясорубку. До фаршу додати сіль, перець і спеції. Перекласти в миску, затягнути харчовою плівкою і відправити в холод на 30 хв.
- Цибулю і часник подрібнити.
- У сотейнику змішати 80 мл води і крохмаль. Нагрівати до загустіння крохмалю. Остудити і додати до фаршу. Додати цибулю і часник.
- Через спеціальну насадку або лійку заповнити фаршем кишки. Ковбаски варити 20 хв. на повільному вогні. Підсмажити разом з чебрецем до рум’яної скоринки.
Медальйони в беконі
Складові:
- 500 г свинячої вирізки
- 100 г бекону
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Свинячу вирізку обернути беконом і нарізати гострим ножем на медальйони завтовшки 2–3 см.
- Сковороду змастити олією і обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін по 1,5 хв. Подавати зі свіжими або вареними овочами.
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