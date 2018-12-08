Бутерброди — апетитний і простий у приготуванні варіант святкової закуски. За традицією як начинку для цього частування на новорічному столі господині використовують червону ікру, шпроти або слабосолений лосось. Однак якщо проявити трохи фантазії, можна порадувати сім’ю і гостей більш оригінальними ідеями бутербродів на Новий рік. Надихайтеся рецептами від учасника «МастерШеф»-8 Максима Пустовіта!

Бутерброди з тунцем і бринзою

Інгредієнти:

1 цільнозерновий багет

1 банка консервованого тунця

100 г бринзи

Зелена цибуля або інша зелень за смаком

Приготування:

Багет нарізати, викласти на деко і відправити запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 °С. З тунця злити рідину. Бринзу покришити. Цибулю або зелень дрібно нарізати. Викласти на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипати зеленню.

Бутерброди з інжиром і бальзамічним оцтом

Інгредієнти:

½ батона

50 г вершкового масла

200 г вершкового сиру

250 г свіжого інжиру

бальзамічний оцет за смаком

ягоди журавлини і рубані горіхи для прикрашання

Приготування:

Батон нарізати і злегка підсушити в духовці. Намастити маслом. Зверху викласти вершковий сир. Інжир нарізати тонкими скибками і викласти на сир. Приготовані бутерброди збризнути бальзамічним оцтом, посипати рубаними горіхами і прикрасити журавлиною.

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Бутерброди з буряком і козячим сиром

Інгредієнти:

½ буханки житнього хліба

300 г відвареного або маринованого буряка

400 г козячого сиру

3 стеблі петрушки

3 ст. л. гірчиці

Приготування:

Хліб нарізати скибочками і намастити половиною козячого сиру. Зверху викласти по 1 ч. л. гірчиці. Буряк нарізати невеликими кубиками. Петрушку дрібно порубати. Викласти на бутерброди буряк і зелень. Посипати козячим сиром.

Бутерброди з яйцем і червоною ікрою

Інгредієнти:

1 багет

3 ст. л. сметани жирністю 15–20%

50 г твердого сиру

4 яйця

лимон і зелень за смаком

Приготування:

Батон нарізати порційними шматочками. Яйця круто відварити, очистити і нарізати пластинами. Сир натерти на дрібній тертці. Додати сметану, сіль і ретельно перемішати. Отриманою пастою намастити скибочки багета. Зверху викласти зелень, яйця і червону ікру. За бажанням збризнути бутерброди лимонним соком.

Бутерброди з буряковою пастою та апельсином

Інгредієнти:

½ буханки чорного хліба

½ банки консервованої червоної квасолі

1 невеликий варений буряк

½ цибулини

2 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. соєвого соусу

2 ст. л. тертого хрону

½ ч. л. соку лимона

1 апельсин

2 гілочки руколи

Приготування:

Варений буряк очистити і нарізати шматочками. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. З квасолі злити рідину, промити. Викласти в блендер разом з буряком і цибулею. Додати олію, соєвий соус, хрін і сік лимона. Посолити і поперчити. Подрібнити до консистенції пюре. Приготованою пастою змастити скибочки хліба. Прикрасити шматочками апельсину і листям руколи.

Смачного!

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