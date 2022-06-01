Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Рецепт приготування качки від Володимира Ярославського

01.06.2022

Давно ламали голову над тим, як легко і смачно замаринувати та запекти качку? Секрет приготування неймовірної качки нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Рецепт приготування качки від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

  • діжонська гірчиця ― 75 г
  • мед ― 60 г
  • сіль і перець 
  • невеликі зелені яблука Симиренка ― 5 шт.
  • невеликі картоплини ― 5 шт.
  • качка ― 1 тушка

Спосіб приготування: 

  1. Для маринаду змішуємо мед, гірчицю, сіль і перець.
  2. Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч (можна й на дві) просолитися.
  3. Робимо з фольги «човник» і кладемо в нього качку ― щоб у процесі запікання не витікав на деко сік.
  4. Чистимо яблука, ріжемо на скибки. Теж змащуємо трохи маринадом, частину кладемо всередину качки, а частину ― поряд із тушкою.
  5. Картоплю чистимо, розрізаємо навпіл і підкладаємо під качку. 
  6. Крила ― в ідеалі останню частину відрізати, а ніжки за бажання можна обв’язати шпагатом ― щоб було красиво. Можна додати трав: чебрецю і розмарину. 
  7. Зверху закриваємо качку фольгою і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Потім робимо температуру 130 градусів і ще готуємо 2 години.
  8. Знімаємо верхню фольгу, поливаємо тушку соком, що витік із неї, піднімаємо температуру до 180 і доводимо до рум’яної скоринки.

Більше на тему: Штрудель від Анжели Липської

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send