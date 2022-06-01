Рецепт приготовления утки от Владимира Ярославского
01.06.2022
Давно ломали голову над тем, как легко и вкусно замариновать и запечь утку? Секрет приготовления невероятной утки нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- дижонская горчица ― 75 г
- мед ― 60 г
- соль и перец
- небольшие зеленые яблоки Симиренко ― 5 шт.
- небольшие картофелины ― 5 шт.
- утка ― 1 тушка
Способ приготовления:
- Для маринада смешиваем мед, горчицу, соль и перец.
- Утку промываем, сушим полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь (можно даже на две) просолиться.
- Делаем из фольги «лодочку» и кладем в нее утку ― чтобы в процессе запекания на противень не вытекал сок.
- Чистим яблоки, режем на дольки. Тоже смазываем немного маринадом, часть кладем внутрь утки, часть можно рядом с тушкой.
- Картофель разрезаем пополам и подкладываем под утку.
- Крылья ― в идеале последнюю часть отрезать, а ножки при желании можно обвязать шпагатом ― для красоты. Можно добавить трав: тимьян и розмарин.
- Закрываем утку сверху фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, а потом делаем температуру 130 градусов и еще готовим 2 часа.
- Снимаем верхнюю фольгу, поливаем утку полученным соком, поднимаем температуру до 180 градусов и доводим до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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