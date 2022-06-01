Рецепт приготовления утки от Владимира Ярославского

Давно ломали голову над тем, как легко и вкусно замариновать и запечь утку? Секрет приготовления невероятной утки нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

дижонская горчица ― 75 г

75 г мед ― 60 г

60 г соль и перец

небольшие зеленые яблоки Симиренко ― 5 шт.

5 шт. небольшие картофелины ― 5 шт.

5 шт. утка ― 1 тушка

Способ приготовления:

Для маринада смешиваем мед, горчицу, соль и перец. Утку промываем, сушим полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь (можно даже на две) просолиться. Делаем из фольги «лодочку» и кладем в нее утку ― чтобы в процессе запекания на противень не вытекал сок. Чистим яблоки, режем на дольки. Тоже смазываем немного маринадом, часть кладем внутрь утки, часть можно рядом с тушкой. Картофель разрезаем пополам и подкладываем под утку. Крылья ― в идеале последнюю часть отрезать, а ножки при желании можно обвязать шпагатом ― для красоты. Можно добавить трав: тимьян и розмарин. Закрываем утку сверху фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, а потом делаем температуру 130 градусов и еще готовим 2 часа. Снимаем верхнюю фольгу, поливаем утку полученным соком, поднимаем температуру до 180 градусов и доводим до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Штрудель от Анжелы Липской

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ