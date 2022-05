Ресторатор та суддя проекту «МастерШеф. Битва сезонів» розповів про кулінарну дипломатію, показ України через їжу, а також продаж кулінарної книги для благодійності у сюжеті програми «Вікна. Новини».

Відомо, що шеф-кухар і суддя проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський готує для ЗСУ і ТРО. Нещодавно вони з Ольгою Мартиновською зібралт зібрали мільйон гривень для найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит».

«На сайті (в шапці профілю) ви можете придбати нашу електронну кулінарну книгу “100 рецептів на кожен день” (українською та англійською мовою) та електронну кондитерську книгу “Простіше простого” від Лізи Глінської».

Шеф-кухар висловив думку, що кулінарний український світ через війну зміниться й надалі в ресторанах будуть маленькі меню, але люди дуже цінуватимуть працю кухарів.

