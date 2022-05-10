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Ектор Хіменес-Браво допомагає відновлювати Україну

10.05.2022

Зірковий шеф, ресторатор і суддя шоу  «МастерШеф.  Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво нещодавно розповів журналістам «Вікна. Новини», яку суму і яким чином йому вдалося зібрати для України. Подробиці –  далі в матеріалі. 

Ектор Хіменес Браво мріє про відбудову Київщини і вже збирає для цього гроші

Ектор Хіменес Браво мріє про відбудову Київщини і вже збирає для цього гроші. 

Першу благодійну вечерю Ектор провів у Варшаві – особисто розробив українське меню, і був вражений, бо квитки на вечір допомоги Україні розкупили в перший же день. За одну благодійну вечерю ресторатору вдалося зібрати для потреб української армії 42 тисячі євро! 

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