Ектор Хіменес-Браво допомагає відновлювати Україну
10.05.2022
Зірковий шеф, ресторатор і суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво нещодавно розповів журналістам «Вікна. Новини», яку суму і яким чином йому вдалося зібрати для України. Подробиці – далі в матеріалі.
Ектор Хіменес Браво мріє про відбудову Київщини і вже збирає для цього гроші.
Першу благодійну вечерю Ектор провів у Варшаві – особисто розробив українське меню, і був вражений, бо квитки на вечір допомоги Україні розкупили в перший же день. За одну благодійну вечерю ресторатору вдалося зібрати для потреб української армії 42 тисячі євро!
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