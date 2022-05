Зірковий шеф, ресторатор і суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво нещодавно розповів журналістам «Вікна. Новини», яку суму і яким чином йому вдалося зібрати для України. Подробиці – далі в матеріалі.

Ектор Хіменес Браво мріє про відбудову Київщини і вже збирає для цього гроші.

Першу благодійну вечерю Ектор провів у Варшаві – особисто розробив українське меню, і був вражений, бо квитки на вечір допомоги Україні розкупили в перший же день. За одну благодійну вечерю ресторатору вдалося зібрати для потреб української армії 42 тисячі євро!



Більше на тему: Рецепти приготування млинців – топ-10

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.