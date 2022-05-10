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Эктор Хименес-Браво помогает восстанавливать Украину

10.05.2022

Звездный шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво недавно рассказал журналистам «Вікна. Новини», какую сумму и каким способом ему удалось собрать для Украины. Подробности – далее в материале.

Эктор Хименес Браво мечтает об восстановлении Киевщины и уже собирает для этого деньги

Эктор Хименес Браво мечтает об восстановлении Киевщины и уже собирает для этого деньги. Первый благотворительный ужин Эктор провел в Варшаве – лично разработал украинское меню и был поражен, потому что билеты на вечер помощи Украине раскупили в первый же день. За один благотворительный ужин ресторатору удалось собрать для нужд украинской армии 42 т. евро!

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