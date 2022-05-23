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Ліза Глінська вийшла заміж

23.05.2022

Попри війну, українці продовжують створювати сім’ї. 20 травня вийшла заміж Ліза Глінська, переможниця шоу «МастерШеф», а пізніше – суддя цього кулінарного про’єкту. Обранцем кондитера став Максим Большаков, з яким вона заручилася майже рік тому.

Ліза Глінська вийшла заміж: учасниця Майстер Шеф 2 поділилася весільними фото

Закохані зареєстрували стосунки у Києві в колі найближчих людей. “Ми це зробили, незважаючи на дощ та війну. Ми все встигли і почалася сирена”, – розповіла Ліза в Instagram-історіях та показала фотографії свого щасливого дня.

Ліза Глінська вийшла заміж: учасниця Майстер Шеф 2 поділилася весільними фото

«Друзі! Вчора сталася найочікуваніша мною подія, я вийшла заміж! Колись, я обов’язково розповім вам нашу історію! А зараз хочу подякувати всім за таку кількість привітань. Стільки тепла, та підтримки! Незважаючи на сирени які були весь день. Дякуючи нашим захисникам, ми все зробили».

Ліза Глінська вийшла заміж: учасниця Майстер Шеф 2 поділилася весільними фото

Наречений та наречена відмовилися від класичного весільного вбрання. Ліза була одягнена у гарну сукню-вишиванку небесного відтінку та віночок у кольорах українського прапора. Наречений обрав білу вишиванку з візерунком у тон та блакитні джинси. «Попри все» – написала Ліза.

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