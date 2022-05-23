Ліза Глінська вийшла заміж: учасниця Майстер Шеф 2 поділилася весільними фото

Попри війну, українці продовжують створювати сім’ї. 20 травня вийшла заміж Ліза Глінська, переможниця шоу «МастерШеф», а пізніше – суддя цього кулінарного про’єкту. Обранцем кондитера став Максим Большаков, з яким вона заручилася майже рік тому.

Закохані зареєстрували стосунки у Києві в колі найближчих людей. “Ми це зробили, незважаючи на дощ та війну. Ми все встигли і почалася сирена”, – розповіла Ліза в Instagram-історіях та показала фотографії свого щасливого дня.

«Друзі! Вчора сталася найочікуваніша мною подія, я вийшла заміж! Колись, я обов’язково розповім вам нашу історію! А зараз хочу подякувати всім за таку кількість привітань. Стільки тепла, та підтримки! Незважаючи на сирени які були весь день. Дякуючи нашим захисникам, ми все зробили».

Наречений та наречена відмовилися від класичного весільного вбрання. Ліза була одягнена у гарну сукню-вишиванку небесного відтінку та віночок у кольорах українського прапора. Наречений обрав білу вишиванку з візерунком у тон та блакитні джинси. «Попри все» – написала Ліза.

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