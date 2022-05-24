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Владимир Ярославский: о кулинарной дипломатии, показе Украины через еду и благотворительность

24.05.2022

Ресторатор и судья проекта «МастерШеф. Битва сезонов» рассказал о кулинарной дипломатии, показе Украины через еду, а также продаже кулинарной книги для благотворительности в сюжете программы «Вікна. Новини».

Известно, что шеф-повар и судья проекта «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский готовит для ВСУ и ТРО. Недавно они с Ольгой Мартыновской собрали миллион гривен для крупнейшей детской больницы Украины «Охматдет».

«На сайте (в шапке профиля) вы можете приобрести нашу электронную кулинарную книгу «100 рецептов на каждый день» (на украинском и английском языке) и электронную кондитерскую книгу «Проще простого» от Лизы Глинской».

Шеф-повар выразил мнение, что кулинарный украинский мир из-за войны изменится и в дальнейшем в ресторанах будут маленькие меню, но люди будут очень ценить труд поваров.

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