Як приготувати тісто на пельмені: рецепт від Євгена Клопотенка
21.03.2022
Відомий український кулінар і популяризатор українських гастрономічних традицій Євген Клопотенко розповів, як можна легко приготувати тісто на пельмені.
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 220―250 мл води (гарячої)
- 3 ст. л. соняшникової олії
- ½ ч. л. солі
Спосіб приготування:
- У чашу відміряйте 500 г борошна і додайте 220―250 мл гарячої води, 3 ст. л. олії, ½ ч. л. солі.
- Для машинного замішування використовуйте насадку-гак.
- Сформуйте з тіста кулю, накрийте рушником і дайте відпочити протягом 20 хвилин.
- За допомогою спеціальної насадки розкачайте тісто для пельменів у тонкий шар. Якщо такого гаджета у вас немає, то цілком підійде й качалка.
- Виріжте заготовки для пельменів за допомогою склянки бажаного діаметру (4―5 см).
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