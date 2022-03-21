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Як приготувати тісто на пельмені: рецепт від Євгена Клопотенка

21.03.2022

Відомий український кулінар і популяризатор українських гастрономічних традицій Євген Клопотенко розповів, як можна легко приготувати тісто на пельмені.

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 220―250 мл води (гарячої)
  • 3 ст. л. соняшникової олії
  • ½ ч. л. солі

Спосіб приготування:

  1. У чашу відміряйте 500 г борошна і додайте 220―250 мл гарячої води, 3 ст. л. олії, ½ ч. л. солі.
  2. Для машинного замішування використовуйте насадку-гак.
  3. Сформуйте з тіста кулю, накрийте рушником і дайте відпочити протягом 20 хвилин.
  4. За допомогою спеціальної насадки розкачайте тісто для пельменів у тонкий шар. Якщо такого гаджета у вас немає, то цілком підійде й качалка.
  5. Виріжте заготовки для пельменів за допомогою склянки бажаного діаметру (4―5 см).

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