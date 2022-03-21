Как приготовить тесто на пельмени: рецепт от Евгения Клопотенко
21.03.2022
Известный украинский кулинар и популяризатор украинских гастрономических традиций Евгений Клопотенко рассказал, как можно легко приготовить тесто на пельмени.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 220―250 мл воды (горячей)
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- ½ ч. л. соли
Способ приготовления:
- В чашу отмерьте 500 г муки и добавьте 220―250 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, ½ ч. л. соли.
- Для машинного замеса используйте насадку-крюк.
- Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и дайте отдохнуть на протяжении 20 минут.
- С помощью специальной насадки раскатайте тесто для пельменей в тонкий пласт. Если такого гаджета у вас нет, то вполне подойдет и скалка.
- Вырежьте заготовки для пельменей при помощи стакана желаемого диаметра (4―5 см).
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