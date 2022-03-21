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Как приготовить тесто на пельмени: рецепт от Евгения Клопотенко

21.03.2022

Известный украинский кулинар и популяризатор украинских гастрономических традиций Евгений Клопотенко рассказал, как можно легко приготовить тесто на пельмени. 

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 220―250 мл воды (горячей)
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • ½ ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. В чашу отмерьте 500 г муки и добавьте 220―250 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, ½ ч. л. соли. 
  2. Для машинного замеса используйте насадку-крюк. 
  3. Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и дайте отдохнуть на протяжении 20 минут. 
  4. С помощью специальной насадки раскатайте тесто для пельменей в тонкий пласт. Если такого гаджета у вас нет, то вполне подойдет и скалка.
  5. Вырежьте заготовки для пельменей при помощи стакана желаемого диаметра (4―5 см).

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