В чашу отмерьте 500 г муки и добавьте 220―250 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, ½ ч. л. соли.

Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и дайте отдохнуть на протяжении 20 минут.

С помощью специальной насадки раскатайте тесто для пельменей в тонкий пласт. Если такого гаджета у вас нет, то вполне подойдет и скалка.