Цієї суботи, 18 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в 17 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Найкращі кулінари-аматори 11 сезону продовжують боротися за перемогу. Сьогодні кожен з них у довгоочікуваному кітелі, а отже, тепер у них ще більше відповідальності! У першому випробуванні тижня учасники дізнаються, хто з них краще попрацював над собою, засвоїв нові знання та застосував поради суддів. Кожен з них зіткнеться зі своїми головними помилками і отримає шанс їх виправити. Світлана далеко не раз надівала чорний фартух. Їй не завжди було просто порозумітися з іншими учасниками і стримати емоції. Світлані доведеться приготувати три страви, але продукти для них обере не вона і навіть не судді, а інші учасники. Від їх вибору залежить легкість виконання завдання. Як поведуться суперники: допоможуть їй чи виберуть складніші інгредієнти? Владислав, Богдан та Яна помилялися у приготуванні класичних страв, саме тому на них чекає класика! У трьох учасників буде 10 коробок-загадок. У кожній із них є зайвий інгредієнт, а також немає одного ключового. Вони зможуть відгадати страви разом, але готувати, звісно ж, буде кожен сам за себе. Чи засвоїли учасники уроки проєкту? І що чекає на інших аматорів? Дивіться в ефірі!

