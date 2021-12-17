В эту субботу, 18 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 17 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают бороться за победу. Сегодня каждый из них в долгожданном кителе, а значит, теперь у них еще больше ответственности! В первом испытании недели участники узнают, кто из них лучше поработал над собой, усвоил новые знание и применил советы судей. Каждый из них столкнется со своими главными ошибками и получит шанс их исправить. Светлана далеко не единожды надевала черный фартук. Ей не всегда было просто найти общий язык с другими участниками и сдержать эмоции. Светлане предстоит приготовить три блюда, но продукты для них выберет не она и даже не судьи, а другие участники. От их выбора зависит легкость выполнения задания. Что предпочтут соперники: помочь ей или выбрать ингредиенты посложнее? Владислав, Богдан и Яна ошибались в приготовлении классических блюд, именно поэтому их ждет классика! У троих участников будет 10 коробок-загадок. В каждой из них есть лишний ингредиент, а также нет одного ключевого. Они смогут отгадать блюда вместе, но готовить, естественно, будет каждый сам за себя. Усвоили ли участники уроки проекта? И что ждет остальных аматоров? Смотрите в эфире!

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