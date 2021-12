З перших хвилин у 16 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто залишив «МастерШеф»-11 у 16 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 16 випуску змагалися Євген, Марина та Серафим. Перед аматорами були три маленькі копії справжніх ресторанів з різними концепціями. Перший був втіленням скандинавського мінімалізму. Другий ― японський фастфуд. А третій ― розкішний ресторан з концепцією fine dining. Учасникам потрібно було за годину приготувати по три мікрострави ― мініатюрні, але водночас смачні й багатокомпонентні. Порція мала бути завбільшки з горошину. Працювали вони за допомогою мікродевайсів, а замість плити в них була свічка! Учасники між собою обирали, хто в якій концепції готуватиме.

Найгірше з цим конкурсом упоралася Марина Файницька. Саме тому вона залишила шоу за крок до кітелів.

