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Хто залишив «МастерШеф»-11 у 16 випуску від 11.12.2021?

11.12.2021

З перших хвилин у 16 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто залишив «МастерШеф»-11 у 16 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 16 випуску змагалися Євген, Марина та Серафим. Перед аматорами були три маленькі копії справжніх ресторанів з різними концепціями. Перший був втіленням скандинавського мінімалізму. Другий ― японський фастфуд. А третій ― розкішний ресторан з концепцією fine dining. Учасникам потрібно було за годину приготувати по три мікрострави ― мініатюрні, але водночас смачні й багатокомпонентні. Порція мала бути завбільшки з горошину. Працювали вони за допомогою мікродевайсів, а замість плити в них була свічка! Учасники між собою обирали, хто в якій концепції готуватиме. 

Найгірше з цим конкурсом упоралася Марина Файницька. Саме тому вона залишила шоу за крок до кітелів. 

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