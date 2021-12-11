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Кто покинул «МастерШеф»-11 в 16 выпуске от 11.12.2021?

11.12.2021

С первых минут в 16 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 16 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных в 16 выпуске соревновались Евгений, Марина и Серафим. Перед любителями были три маленькие копии настоящих ресторанов с разными концепциями. Первый был воплощением скандинавского минимализма. Второй ― японский фастфуд. А третий ― роскошный ресторан с концепцией fine dining. Участникам нужно было за час приготовить по три микроблюда ― миниатюрные, но вместе с этим вкусные и многокомпонентные. Порция должна была быть размером с горошину. Работали они с помощью микродевайсов, а вместо плиты у них была свеча! Участники между собой выбирали, кто в какой концепции будет готовить. 

Хуже всего с этим конкурсом справилась Марина Файницкая. Поэтому именно она покинула шоу в шаге от кителей.

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