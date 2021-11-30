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Курка каччіаторе: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

30.11.2021

Коли за одним столом збирається велика родина, то курка качаторі чудово підійде для всіх: від великих до маленьких. Секрет приготування незвичної та смачної страви для всієї сім’ї нам відкрив суддя шоу «МастерШеф»-11 Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

курица каччиаторе

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Інгредієнти: 

  • курячі стегна без шкіри й кісток — 6 шт.;
  • великі гриби портобело (або інші) — 6 шт.;
  • червона цибуля — 2 шт.;
  • болгарський  перець (обсмажений) — 500 г;
  • оливки — 125 г;
  • свіжий розмарин — 4 гілочки;
  • червоне вино — 180 мл;
  • томати з банки (або свіжі) — 400 г.

Спосіб приготування:

  1. Приправте курку сіллю й чорним перцем, а потім покладіть її у велику неглибоку пательню з 1 ст. л. оливкової олії. Смажте на середньому вогні 10 хвилин або до золотистої скоринки, регулярно перевертаючи.
  2. Почистіть і нишинкуйте гриби, цибулю, перець, підготуйте оливки без кісточок.
  3. Дістаньте курку на тарілку, залишивши пательню на вогні. Засипте в неї овочі. Перемішайте гриби, цибулю, перець та оливки, а потім додайте розмарин. Готуйте 10 хвилин або до пом’якшення, регулярно помішуючи.
  4. Влийте вино і дайте йому випаритися, а потім додайте помідори і воду з них, розбиваючи помідори ложкою. Доведіть до кипіння.
  5. Перемішайте курку з овочами та соками і поставте в духовку, розігріту до 175 градусів, на 1 годину або поки курка не стане м’якою.

 Смачного!

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