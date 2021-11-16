Колумбійський суп ахіако: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

У судді шоу «МастерШеф»-11 Ектора Хіменеса-Браво є чудовий рецепт супу з Колумбії, який відновить водний баланс і надасть сил та енергії після свят. Секрет приготування незвичайного колумбійського супу читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

авокадо (без кісточок, очищених від шкірки і тонко порізаних) — 2 шт.;

кінза, зі стеблами (добре промити і перев’язати) — 1 пучок;

куряча грудка з кістками та шкіркою — 2 шт.;

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Спосіб приготування:

Помістіть курку в скляний або керамічний посуд. Потрусіть цибулею, часником, сіллю і перцем. Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 8—24 години, щоб курка добре промаринувалася.

Нагрійте оливкову олію у важкому казані об’ємом не менше 4 л на середньому вогні. Укиньте курку з її маринадом і підрум’яньте з кожного боку приблизно 6 хвилин.

Налийте бульйон і зробіть вогонь сильнішим.

Коли суміш закипить, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, потім накрийте кришкою і тушкуйте. Варіть, поки курка не стане м’якою, 30 хвилин.

Перекладіть курку на окрему тарілку. Бульйон відставте.

Коли курка достатньо охолоне, зніміть з неї шкіру і викиньте. Філе наріжте або порвіть на смужки, а кістки викиньте.

Помістіть картоплю в казан з бульйоном, накрийте кришкою і варіть приблизно 5 хвилин.

Додайте кукурудзу, кінзу, зелену цибулю та орегано. Тушкуйте 20 хвилин або поки картопля не стане м’якою, але не перевареною.

Витягніть кінзу та зелену цибулю, а курку поверніть у ємність. Тушкуйте ще кілька хвилин, поки курка не прогріється.