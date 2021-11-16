Колумбийский суп ахиако: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

У судьи шоу «МастерШеф»-11 Эктора Хименеса-Браво есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который восстанавливает водный баланс и придает сил и энергии после праздников. Секрет приготовления необычного колумбийского супа читайте в материале.

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Ингредиенты:

авокадо (без косточек, очищенных от кожуры и тонко нарезанных) ― 2 шт.;

кинза, со стеблями (хорошо промыть и перевязать) ― 1 пучок;

куриная грудка, с костями и кожей ― 2 шт .;

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Способ приготовления:

Поместите курицу в стеклянную или керамическую посуду. Посыпьте луком, чесноком, солью и перцем. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8―24 часа. Курица должна хорошо промариноваться.

Нагрейте оливковое масло в котелке объемом не меньше 4 л на среднем огне. Бросьте курицу с ее маринадом и подрумяньте с каждой стороны примерно 6 минут.

Налейте бульон и сделайте огонь сильнее.

Когда закипит, убавьте огонь до средне-слабого, затем накройте крышкой и тушите. Варите, пока курица не станет мягкой, 30 минут.

Переложите курицу в отдельную тарелку. Бульон отставьте.

Когда курица достаточно остынет, снимите с нее кожу и выбросьте. Филе нарежьте или порвите на полоски, а кости выбросьте.

Поместите картофель в котел с бульоном. Накройте крышкой и варите около 5 минут.

Добавьте кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушите 20 минут или пока картофель не станет мягким, но не переваренным.

Выньте кинзу и зеленый лук, а курицу верните в емкость. Тушите еще несколько минут, пока курица не прогреется.