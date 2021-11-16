Колумбийский суп ахиако: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
16.11.2021
У судьи шоу «МастерШеф»-11 Эктора Хименеса-Браво есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который восстанавливает водный баланс и придает сил и энергии после праздников. Секрет приготовления необычного колумбийского супа читайте в материале.
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Ингредиенты:
- куриная грудка, с костями и кожей ― 2 шт .;
- лук (грубо нарезанный) ― 1 шт .;
- чеснок (грубо измельченный) ― 5 зубчиков;
- крупная соль ― 1 ст. л.;
- молотый перец ― 1 ст. л.;
- оливковое масло ― 2 ст. л.;
- куриный бульон ― 4 стакана;
- картофель ― 0,5 кг;
- замороженные зерна кукурузы ― 1,5 стакана;
- кинза, со стеблями (хорошо промыть и перевязать) ― 1 пучок;
- зеленый лук (промыть и перевязать) ― 1 пучок;
- сушеный орегано ― 2 ст. л .;
- авокадо (без косточек, очищенных от кожуры и тонко нарезанных) ― 2 шт.;
- сметана или крем-сыр ― 1/2 стакана;
- измельченные листья кинзы ― 1/2 стакана;
- каперсы (измельченные) ― 2 ст. л.
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Способ приготовления:
- Поместите курицу в стеклянную или керамическую посуду. Посыпьте луком, чесноком, солью и перцем. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8―24 часа. Курица должна хорошо промариноваться.
- Нагрейте оливковое масло в котелке объемом не меньше 4 л на среднем огне. Бросьте курицу с ее маринадом и подрумяньте с каждой стороны примерно 6 минут.
- Налейте бульон и сделайте огонь сильнее.
- Когда закипит, убавьте огонь до средне-слабого, затем накройте крышкой и тушите. Варите, пока курица не станет мягкой, 30 минут.
- Переложите курицу в отдельную тарелку. Бульон отставьте.
- Когда курица достаточно остынет, снимите с нее кожу и выбросьте. Филе нарежьте или порвите на полоски, а кости выбросьте.
- Поместите картофель в котел с бульоном. Накройте крышкой и варите около 5 минут.
- Добавьте кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушите 20 минут или пока картофель не станет мягким, но не переваренным.
- Выньте кинзу и зеленый лук, а курицу верните в емкость. Тушите еще несколько минут, пока курица не прогреется.
- Подавайте с авокадо, сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
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