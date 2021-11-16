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Колумбийский суп ахиако: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

16.11.2021

У судьи шоу «МастерШеф»-11 Эктора Хименеса-Браво есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который восстанавливает водный баланс и придает сил и энергии после праздников. Секрет приготовления необычного колумбийского супа читайте в материале.

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Ингредиенты:

  • куриная грудка, с костями и кожей ― 2 шт .;
  • лук (грубо нарезанный) ― 1 шт .;
  • чеснок (грубо измельченный) ― 5 зубчиков;
  • крупная соль ― 1 ст. л.;
  • молотый перец ― 1 ст. л.;
  • оливковое масло ― 2 ст. л.;
  • куриный бульон ― 4 стакана;
  • картофель ― 0,5 кг;
  • замороженные зерна кукурузы ― 1,5 стакана;
  • кинза, со стеблями (хорошо промыть и перевязать)  ― 1 пучок;
  • зеленый лук (промыть и перевязать) ― 1 пучок;
  • сушеный орегано ― 2 ст. л .;
  • авокадо (без косточек, очищенных от кожуры и тонко нарезанных) ― 2 шт.;
  • сметана или крем-сыр ― 1/2 стакана;
  • измельченные листья кинзы ― 1/2 стакана;
  • каперсы (измельченные) ― 2 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Поместите курицу в стеклянную или керамическую посуду. Посыпьте луком, чесноком, солью и перцем. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8―24 часа. Курица должна хорошо промариноваться.
  2. Нагрейте оливковое масло в котелке объемом не меньше 4 л на среднем огне. Бросьте курицу с ее маринадом и подрумяньте с каждой стороны примерно 6 минут.
  3. Налейте бульон и сделайте огонь сильнее.
  4. Когда закипит, убавьте огонь до средне-слабого, затем накройте крышкой и тушите. Варите, пока курица не станет мягкой, 30 минут.
  5. Переложите курицу в отдельную тарелку. Бульон отставьте.
  6. Когда курица достаточно остынет, снимите с нее кожу и выбросьте. Филе нарежьте или порвите на полоски, а кости выбросьте.
  7. Поместите картофель в котел с бульоном. Накройте крышкой и варите около 5 минут.
  8. Добавьте кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушите 20 минут или пока картофель не станет мягким, но не переваренным.
  9. Выньте кинзу и зеленый лук, а курицу верните в емкость. Тушите еще несколько минут, пока курица не прогреется.
  10. Подавайте с авокадо, сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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