Курица каччиаторе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
30.11.2021
Когда за одним столом собирается большая семья, то курица качатори прекрасно подойдет для всех: от взрослых до малышей. Секрет приготовления необычного и вкусного блюда для всей семьи нам открыл судья шоу «МастерШеф»-11 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- куриные бедра без кожи и костей ― 6 шт.;
- большие грибы портобелло (или другие) ― 6 шт.;
- красный лук ― 2 шт.;
- болгарский перец (обжаренный) ― 500 г;
- оливки ― 125 г;
- свежий розмарин ― 4 веточки;
- красное вино ― 180 мл;
- томаты из банки (или свежие) ― 400 г.
Способ приготовления:
- Приправьте курицу солью и черным перцем, а затем положите ее в большую неглубокую сковородку с 1 ст. л. оливкового масла. Жарьте на среднем огне 10 минут или до золотистого цвета, регулярно переворачивая.
- Очистите и нашинкуйте грибы, лук, перец, подготовьте оливки без косточек.
- Достаньте курицу на тарелку, оставив сковородку на огне. Засыпьте в нее овощи. Перемешайте грибы, лук, перец и оливки, а затем добавьте розмарин. Готовьте 10 минут или до смягчения, регулярно помешивая.
- Влейте вино и дайте ему выпариться, а затем добавьте помидоры и воду из них, разбивая помидоры ложкой. Доведите до кипения.
- Перемешайте курицу с овощами и соками и поставьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 1 час или пока курица не станет мягкой.
Приятного аппетита!
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