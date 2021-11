Цієї суботи, 13 листопада, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в 13 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі кулінари-аматори 11 сезону продовжують боротися за звання переможця. На початку випробування учасники виберуть капітанів. Цього разу лідери не набиратимуть самі команди. Їм треба придумати меню з трьох страв, розробити концепцію та закохати в неї інших учасників, щоб вони захотіли приєднатися до капітана. Аматорам доведеться балансувати між швидкістю і якістю приготування страв. Щойно одна з команд закінчить свої страви, судді зупинять процес приготування для інших. Та якщо Ектор не прийме бодай одну страву першої команди, всі її учасники піднімуться на цьому етапі на балкон, а конкуренти зможуть продовжити випробування. Якщо ж страва команди буде гідною похвали, вона отримає грошову винагороду, а страви суперників залишаться неоціненими, адже судді їх навіть не скуштують. Гроші капітан розподілить між своїми учасниками. Хто заробить менше, тому дістанеться чорний фартух. Усього буде три етапи випробування. На кожному учасники можуть змінити капітана, якщо той їх не влаштує. Чи впораються аматори? І хто надіне чорний фартух? Дивіться в ефірі!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.