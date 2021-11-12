В эту субботу, 13 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 13 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. В начале испытания участники выберут капитанов. В этот раз лидеры не будут набирать сами команды. Им нужно придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану. Аматорам придется балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд. Как только одна из команд закончит свои блюда, судьи остановят процесс приготовления для других. Но если Эктор не примет хотя бы одно блюдо первой команды, все ее участники поднимутся на этом этапе на балкон, а конкуренты смогут продолжить испытание. А если блюдо команды будет достойным похвалы, она получит денежное вознаграждение, а блюда соперников останутся неоценеными, ведь судьи их даже не попробуют. Деньги капитан распределит между своими участниками. Кто заработает меньше, тому достанется черный фартук. Всего будет три этапа испытания. На каждом участники могут сменить капитана, если тот их не устроит. Справятся ли аматоры? И кто наденет черный фартук? Смотрите в эфире!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ