Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
02.11.2021
Зазвичай протягом усієї осені та зими суддя шоу «МастерШеф» готує страви з гарбуза. У нашій країні цей овоч люблять і вирощують у промислових масштабах. Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачний гарбузовий пиріг вдома. Докладний рецепт ― у матеріалі.
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Інгредієнти:
- цукор — 1 склянка;
- коричневий цукор — 1 склянка;
- яйця — 4 шт.;
- харчова сода — 1 ч. л.;
- розпушувач — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 200 г;
- борошно — 3 склянки;
- вершки 30% — 1/2 склянки;
- ванільний екстракт —1 ст. л.;
- сироватка — 1/2 склянки;
- кориця —1 ч. л.;
- мускатний горіх —1 ч. л.;
- гарбузове пюре — 250 г
Для глазурі:
- вершкове масло —1/2 склянки;
- коричневий цукор —1 склянка;
- цукрова пудра —1 склянка;
- вершки —1/2 склянки
Спосіб приготування:
- Змішайте всі інгредієнти.
- Розігрійте духовку до 175 °С і випікайте 1 годину.
Пиріг виходить неймовірно пухкий та просочений глазур’ю! Смачного!
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