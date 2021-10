Цієї суботи, 2 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде шостий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в шостому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Учасники «МастерШеф»-11 вирушають у кулінарну подорож! За умовами першого конкурсу аматори поділяться на три команди. У кожній визначать капітана і су-шефа, які залишать кухню на деякий час. Учасники повинні приготувати страви, що характеризують різні країни, а капітани і їхні помічники ― вгадати ці країни. Аматори можуть зробити необмежену кількість презентацій за три години. Щойно будуть готові перші п’ять, їх має побачити Ектор і допустити до наступного етапу ― дегустації капітанами. Якщо вони правильно вгадують країну ― на карті світу ставиться прапор їхньої команди. Тоді решта команд, які ще не приготували свої п’ять страв, уже не можуть готувати страву вгаданої країни. Щойно капітани скуштують усі страви, учасники вирушають готувати п’ять нових. І так доти, доки не закінчиться час або ж… країни на карті. Але і це ще не все! Головним інгредієнтом кожної страви має бути… хек! Чи зможуть учасники наповнити звичайний продукт смаками з усього світу? І чи впораються вони з випробуванням?

