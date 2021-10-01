В эту субботу, 2 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет шестой выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в шестом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Участники «МастерШеф»-11 отправляются в кулинарное путешествие! По условиям первого конкурса аматоры поделятся на три команды. В каждой определят капитана и су-шефа, которые покинут кухню на некоторое время. Участники должны приготовить блюда, характеризующие разные страны, а капитаны и их помощники ― угадать эти страны. Аматоры могут сделать неограниченное количество презентаций за три часа. Как только будут готовы первые пять, их должен увидеть Эктор и допустить к следующему этапу ― дегустации капитанами. Если они правильно определяют страну, на карте мира ставится флаг их команды. Тогда остальные команды, которые еще не приготовили свои пять блюд, уже не могут готовить кушанье угаданной страны. Как только капитаны попробуют все блюда, участники отправляются готовить пять новых. И так до тех пор, пока не закончится время или же… страны на карте. Но и это еще не все! Главным ингредиентом каждого кушанья должен быть… хек! Смогут ли участники наполнить самый обычный продукт вкусами со всего мира? И справятся ли они с испытанием?

Video: «МастерШеф»-11 выпуск 6: кто из участников не вернётся из кулинарного путешествия? В Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск участники отправятся в кулинарное путешествие. Кто получит белый фартук в 6 выпуске Мастер Шеф 11 от 02.09.2021, а кто отправится домой?

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