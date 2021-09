Цієї суботи, 25 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов п’ятий випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в п’ятому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Кращі кулінари-аматори 11 сезону шоу «МастерШеф» продовжують боротися за перемогу. Цього разу їм довелося не тільки продемонструвати кухарський талант, а й випробувати свою удачу… в казино! Учасники поділилися на чотири команди. Їм треба було приготувати обід, який складався із закуски, основної страви і десерту. Яке саме меню з чотирьох запропонованих суддями їм випаде, аматори обирали самі, домовившись між командами. Після того, як вони озвучували журі меню, внести зміни було вже неможливо.

Проте все не так просто! Команди готували страви, а через деякий час Володимир Ярославський, круп’є казино, запрошував капітанів до рулетки. Долю випробовувала одна людина в одному раунді. На сектор якого кольору потрапляла кулька, з цією командою і треба було помінятися учасникам, капітан яких грав у рулетку. Проте помінятися не лише робочими поверхнями, а й концепцією, заготовками і навіть допущеними помилками! У підсумку команда зелених під керівництвом Олександра програла в першому конкурсі. Чорні фартухи наділи Олександр Кривець та Олена Дяченко.

У другому конкурсі спочатку обирали капітанів. Синіх очолив Серафим, а червоних ― Максим. Обидві команди повинні були приготувати однакові страви ― креветки з сальсою в сухарях панко з базиліковими чипсами. Завдання розділили на 5 етапів. Капітани могли лише скуштувати страву на смак і роз’яснити всі етапи учасникам. Працювали всі разом, а після кожного етапу капітан підходив до команди і відправляв на балкон тих, хто готував найгірше. Якщо страва виходила на високому рівні, капітан і учасник, який залишився після всіх етапів, піднімалися на балкон. А ті, хто впорався погано, ― надівали чорні фартухи.

За результатами другого конкурсу чорні фартухи дісталися Максиму і Михайлу.

На конкурсі чорних у розпорядженні учасників було чотири робочі місця. Одному діставався повний фарш ― усе необхідне для приготування страви: духовка і плита. Інший отримував лише духовку. Третій готував на газовій плиті, і йому треба було економити і бути винахідливим. А ось четвертому діставалися сокира, тринога, казанок і коробка сірників.

Кожен учасник підходив до поверхонь і обирав коробку, яка найбільше сподобалася. Під ними були різні набори їжі, якими можна було мінятися з іншими «чорними». Перший, хто назбирував усі необхідні продукти, підходив за краще робоче місце.

Булгур з курятиною на вогні приготувала Олена Дяченко. Однак страва не вразила суддів правильністю виконання і палітрою смаків. Саме тому в 5 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт залишила Олена Дяченко.

