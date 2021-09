Уже цієї суботи, 11 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде третій випуск 11 сезону шоу «МастерШеф»! Нові учасники вже готові підкорювати суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде в третьому випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Новоспечену 20-ку чекає перше випробування на кухні «МастерШеф», а саме: улюблений конкурс Ектора ― естафета. Звичайно, це буде оновлений і ускладнений варіант класичного конкурсу, і аматорам потрібно викластися на всі 100% в командній грі. Учасники будуть готувати одну страву в 5 етапів. Їм дістанеться втілення сучасних тенденцій ― поєднання азійської та французької кухонь. Деякі інгредієнти аматори побачать уперше в житті! Чи впораються вони з командною роботою, і хто вирушить додому, ледве потрапивши на проєкт?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

