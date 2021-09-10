Уже в эту субботу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет третий выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Новые участники уже готовы покорять судей своими кулинарными способностями. Что же будет в третьем выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Новоиспеченную 20-ку ждет первое испытание на кухне «МастерШеф», а именно: любимый конкурс Эктора — эстафета. Конечно, это будет обновленный и усложненный вариант классического конкурса, и аматорам нужно выложиться на все 100% в командной игре. Участники будут готовить одно блюдо в 5 этапов. Им достанется воплощение современных тенденций ― сочетание азиатской и французской кухонь. Некоторые ингредиенты аматоры увидят впервые в жизни! Справятся ли они с командной работой, и кто отправится домой, едва попав на проект?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

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