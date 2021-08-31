Якщо ви в пошуках крутої м’ясної страви – вам сюди! Суддя шоу «МастерШеф»-11 Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірної м’ясної страви особуко. Це італійський шедевр, який не тільки легкий у приготуванні, а й неймовірно смачний!

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Інгредієнти:

Інгредієнти для гремолати:

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Спосіб приготування:

Нагрійте духовку до 175 °С.

Обв’яжіть м’ясо кухонною ниткою і натріть сіллю та перцем.

Трохи обваляйте м’ясо в борошні, струсіть зайве.

У великій сковорідці нагрійте 3 ст. л. оливкової олії на середньо-великому вогні. Обсмажте кожну гомілку по 3 хвилини з кожного боку. Покладіть гомілки у скляну форму для запікання.

Обережно зберіть жир зі сковорідки, протріть паперовою серветкою. Додайте вершкове масло та 1 ст. л. оливкової олії. Обсмажте моркву, селеру, цибулю, орегано та 1 ч. л. солі. Готуйте на невеликому вогні 15–20 хвилин, помішуючи. Зробіть вогонь сильніше, додайте вино і готуйте, доки чверть вина не випарується (десь 3 хвилини).

Додайте томатну пасту, консервовані томати з соком, бульйон, чебрець, лавровий лист, 1/2 ч. л. солі, трохи чорного перцю. Доведіть до кипіння.

Вилийте вімст сковорідки зверху на гомілки у скляну форму. Накрийте фольгою.

Тушкуйте в духовці, доки телятина не стане м’якою (1.5–2 години). Слідкуйте за рідиною, її не має бути менше половини рівня м’яса.

Якщо соки зарідкі, то для отримання соусу процідіть їх, вилийте готовий сік у каструлю та уваріть впродовж 10 хвилин, додавши половину гремолати.

Для приготування гремолати змішайте всі інгредієнти: петрушку, цедру лимону та часник.