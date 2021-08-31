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Особуко: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

31.08.2021

Якщо ви в пошуках крутої м’ясної страви – вам сюди! Суддя шоу «МастерШеф»-11 Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірної м’ясної страви особуко. Це італійський шедевр, який не тільки легкий у приготуванні, а й неймовірно смачний! 

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Інгредієнти:

  • телячі гомілки для особуко – 4 шт. (2,5–3 см завтовшки)
  • сіль, перець за смаком
  • борошно – 65 г
  • оливкова олія – 65 мл 
  • вершкове масло – 20 г
  • нарізана біла цибуля – 450 г (2 середніх цибулини)
  • нарізані стебла селери – 2 шт.
  • невеличка нарізана морква – 2 шт.
  • сухе орегано – 1 ч. л.
  • сухе біле вино – 200 г
  • томатна паста – 2 ст. л. 
  • банка томатів-сливок у власному соці — 1 шт. (800 г)
  • несолений курячий  бульйон – 250 мл 
  • чебрець – 1 велика гілка
  • лавровий лист – 1 шт.

Інгредієнти для гремолати:

  • нарізана петрушка – 50 г
  • нарізаний часник – 2 великих зубчики
  • дрібно потерта лимонна цедра – 1 ст. л. 

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Спосіб приготування:

  1. Нагрійте духовку до 175 °С.
  2. Обв’яжіть м’ясо кухонною ниткою і натріть сіллю та перцем.
  3. Трохи обваляйте м’ясо в борошні, струсіть зайве.
  4. У великій сковорідці нагрійте 3 ст. л. оливкової олії на середньо-великому вогні. Обсмажте кожну гомілку по 3 хвилини з кожного боку. Покладіть гомілки у скляну форму для запікання.
  5. Обережно зберіть жир зі сковорідки, протріть паперовою серветкою. Додайте вершкове масло та 1 ст. л. оливкової олії. Обсмажте моркву, селеру, цибулю, орегано та 1 ч. л. солі. Готуйте на невеликому вогні 15–20 хвилин, помішуючи. Зробіть вогонь сильніше, додайте вино і готуйте, доки чверть вина не випарується (десь 3 хвилини).
  6. Додайте томатну пасту, консервовані томати з соком, бульйон, чебрець, лавровий лист, 1/2 ч. л. солі, трохи чорного перцю. Доведіть до кипіння.
  7. Вилийте вімст сковорідки зверху на гомілки у скляну форму. Накрийте фольгою.
  8. Тушкуйте в духовці, доки телятина не стане м’якою (1.5–2 години). Слідкуйте за рідиною, її не має бути менше половини рівня м’яса.
  9. Якщо соки зарідкі, то для отримання соусу процідіть їх, вилийте готовий сік у каструлю та уваріть впродовж 10 хвилин, додавши половину гремолати. 
  10. Для приготування гремолати змішайте всі інгредієнти: петрушку, цедру лимону та часник. 
  11. Подавайте особуко до столу, прикрасивши соусом і рештою гремолати.

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