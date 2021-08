Якщо ви в пошуках крутої м’ясної страви – вам сюди! Суддя шоу «МастерШеф»-11 Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірної м’ясної страви особуко. Це італійський шедевр, який не тільки легкий у приготуванні, а й неймовірно смачний!

Більше на тему: Софріто: рецепт закуски від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

Інгредієнти для гремолати:

Більше на тему: Запечена курка: покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Спосіб приготування:

Більше на тему: Фузілі з куркою а-ля провансаль: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.