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Оссобуко: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

31.08.2021

Если вы в поисках крутого мясного блюда ― вам сюда! Судья шоу «МастерШеф»-11 Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного мясного блюда оссобуко. Это ― итальянский шедевр, который не только легкий в приготовлении, но и невероятно вкусный!

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Ингредиенты:

  • телячьи голени для оссобуко 4 шт. (2,53 см толщиной)
  • соль, перец по вкусу
  • мука 65 г
  • оливковое масло 65 мл
  • сливочное масло 20 г
  • нарезанный белый лук 450 г (2 средних луковицы) 
  • нарезанные стебли сельдерея 2 шт.
  • небольшая нарезанная морковь 2 шт.
  • сухое орегано 1 ч. л.
  • сухое белое вино 200 г
  • томатная паста 2 ст. л.
  • банка томатов-сливок в собственном соку 1 шт. (800 г)
  • несоленый куриный бульон 250 мл
  • тимьян 1 большая ветка
  • лавровый лист 1 шт.

Ингредиенты для гремолаты:

  • нарезанная петрушка 50 г
  • нарезанный чеснок 2 больших зубчика
  • мелко натертая лимонная цедра 1 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 175 °С.
  2. Обвяжите мясо кухонной нитью и натрите солью и перцем.
  3. Немного обваляйте мясо в муке, стряхните лишнее.
  4. В большой сковороде нагрейте 3 ст. л. оливкового масла на средне-сильном огне. Обжарьте каждую голень по 3 минуты с каждой стороны. Положите голени в стеклянную форму для запекания.
  5. Осторожно уберите жир со сковородки, протрите бумажной салфеткой. Добавьте сливочное масло и 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте морковь, сельдерей, лук, орегано и 1 ч. л. соли. Готовьте на небольшом огне 1520 минут, помешивая. Сделайте огонь сильнее, добавьте вино и готовьте, пока четверть вина испарится (примерно 3 минуты).
  6. Добавьте томатную пасту, консервированные томаты с соком, бульон, тимьян, лавровый лист, 1/2 ч. л. соли, немного черного перца. Доведите до кипения.
  7. Вылейте содержимое сковородки сверху на голени в стеклянную форму. Закройте фольгой.
  8. Тушите в духовке, пока телятина не станет мягкой (1,52 часа). Следите за жидкостью, ее не должно быть меньше половины уровня мяса.
  9. Если соки редковатые, то для получения соуса процедите их, вылейте готовый сок в кастрюлю и уварите 10 минут, добавив половину гремолаты. 
  10. Для приготовления гремолаты смешайте все ингредиенты: петрушку, цедру лимона и чеснок. 
  11. Подавайте оссобуко к столу, украсив соусом и остатками гремолаты.

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