Если вы в поисках крутого мясного блюда ― вам сюда! Судья шоу «МастерШеф»-11 Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного мясного блюда оссобуко. Это ― итальянский шедевр, который не только легкий в приготовлении, но и невероятно вкусный!

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Ингредиенты:

телячьи голени для оссобуко ― 4 шт. (2,5 ― 3 см толщиной)

― соль, перец по вкусу

мука ― 65 г

― оливковое масло ― 65 мл

― сливочное масло ― 20 г

― нарезанный белый лук ― 450 г (2 средних луковицы)

― нарезанные стебли сельдерея ― 2 шт.

― небольшая нарезанная морковь ― 2 шт.

― сухое орегано ― 1 ч. л.

― сухое белое вино ― 200 г

― томатная паста ― 2 ст. л.

― банка томатов-сливок в собственном соку ― 1 шт. (800 г)

― несоленый куриный бульон ― 250 мл

― тимьян ― 1 большая ветка

― лавровый лист ― 1 шт.

Ингредиенты для гремолаты:

нарезанная петрушка ― 50 г

― нарезанный чеснок ― 2 больших зубчика

― мелко натертая лимонная цедра ― 1 ст. л.

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Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 175 °С. Обвяжите мясо кухонной нитью и натрите солью и перцем. Немного обваляйте мясо в муке, стряхните лишнее. В большой сковороде нагрейте 3 ст. л. оливкового масла на средне-сильном огне. Обжарьте каждую голень по 3 минуты с каждой стороны. Положите голени в стеклянную форму для запекания. Осторожно уберите жир со сковородки, протрите бумажной салфеткой. Добавьте сливочное масло и 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте морковь, сельдерей, лук, орегано и 1 ч. л. соли. Готовьте на небольшом огне 15 ― 20 минут, помешивая. Сделайте огонь сильнее, добавьте вино и готовьте, пока четверть вина испарится (примерно 3 минуты). Добавьте томатную пасту, консервированные томаты с соком, бульон, тимьян, лавровый лист, 1/2 ч. л. соли, немного черного перца. Доведите до кипения. Вылейте содержимое сковородки сверху на голени в стеклянную форму. Закройте фольгой. Тушите в духовке, пока телятина не станет мягкой (1,5 ― 2 часа). Следите за жидкостью, ее не должно быть меньше половины уровня мяса. Если соки редковатые, то для получения соуса процедите их, вылейте готовый сок в кастрюлю и уварите 10 минут, добавив половину гремолаты. Для приготовления гремолаты смешайте все ингредиенты: петрушку, цедру лимона и чеснок. Подавайте оссобуко к столу, украсив соусом и остатками гремолаты.

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