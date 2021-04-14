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Фузили с курицей а-ля провансаль: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

14.04.2021

Ищете самый простой и самый вкусный рецепт фузили? У вас есть дома курица и паста? Тогда приготовьте фузилли с курицей а-ля провансаль! Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного фузили, который можно легко приготовить дома. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

  • 200 г томатов
  • 100 г белого лука
  • 100 г болгарского перца
  • 50 г зеленого лука
  • 200 г шампиньонов 
  • 700 г курятины (бедро без кожи и кости)
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
  • ½ ч. л. орегано (сухого или свежего)
  • ½ ч. л. чабреца (сухого или свежего)
  • 1 зубчик чеснока 
  • 500 г пасты фузили (или другой)
  • пармезан для украшения
  • 250 мл любого бульона
  • 1 ч. л. томатной пасты
  • 1 ч. л. каперсов

Способ приготовления:

  1. Замаринуйте куриные бедра солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой), но не готовьте полностью. Выложите курицу отдельно.
  2. Все овощи нарежьте мелкими кубиками, шампиньоны ― пластинками, а чеснок измельчите ножом.
  3. В той же сковороде, что и курицу, обжарьте все овощи в течение 5 минут, затем добавьте грибы.
  4. Добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут. Затем добавьте специи (по вкусу) и нарезанную полосками курицу.
  5. 5 Готовьте на среднем огне 8 минут. Затем закройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.
  6. Сварите пасту до готовности аль денте, слейте воду, добавьте оливковое масло. Выложите пасту на тарелку, сверху соус с курицей, украсьте пармезаном и микрозеленью.

Приятного аппетита!

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