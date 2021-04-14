Фузили с курицей а-ля провансаль: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
14.04.2021
Ищете самый простой и самый вкусный рецепт фузили? У вас есть дома курица и паста? Тогда приготовьте фузилли с курицей а-ля провансаль! Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного фузили, который можно легко приготовить дома. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- 200 г томатов
- 100 г белого лука
- 100 г болгарского перца
- 50 г зеленого лука
- 200 г шампиньонов
- 700 г курятины (бедро без кожи и кости)
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
- ½ ч. л. орегано (сухого или свежего)
- ½ ч. л. чабреца (сухого или свежего)
- 1 зубчик чеснока
- 500 г пасты фузили (или другой)
- пармезан для украшения
- 250 мл любого бульона
- 1 ч. л. томатной пасты
- 1 ч. л. каперсов
Способ приготовления:
- Замаринуйте куриные бедра солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой), но не готовьте полностью. Выложите курицу отдельно.
- Все овощи нарежьте мелкими кубиками, шампиньоны ― пластинками, а чеснок измельчите ножом.
- В той же сковороде, что и курицу, обжарьте все овощи в течение 5 минут, затем добавьте грибы.
- Добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут. Затем добавьте специи (по вкусу) и нарезанную полосками курицу.
- 5 Готовьте на среднем огне 8 минут. Затем закройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.
- Сварите пасту до готовности аль денте, слейте воду, добавьте оливковое масло. Выложите пасту на тарелку, сверху соус с курицей, украсьте пармезаном и микрозеленью.
Приятного аппетита!
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