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Рецепт приготовления утки от Владимира Ярославского

07.04.2021

Давно ломали голову над тем, как легко и вкусно замариновать и запечь утку? Секрет приготовления невероятной утки нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

  • дижонская горчица ― 75 г
  • мед ― 60 г
  • соль и перец
  • небольшие зеленые яблоки Симиренко ― 5 шт.
  • небольшие картофелины ― 5 шт.
  • утка ― 1 тушка

Способ приготовления:

  1. Для маринада смешиваем мед, горчицу, соль и перец.
  2. Утку промываем, сушим полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь (можно даже на две) просолиться.
  3. Делаем из фольги «лодочку» и кладем в нее утку ― чтобы в процессе запекания на противень не вытекал сок.
  4. Чистим яблоки, режем на дольки. Тоже смазываем немного маринадом, часть  кладем внутрь утки, часть можно рядом с тушкой.
  5. Картофель разрезаем пополам и подкладываем под утку.
  6. Крылья ― в идеале последнюю часть отрезать, а ножки при желании можно обвязать шпагатом ― для красоты. Можно добавить трав: тимьян и розмарин.
  7. Закрываем утку сверху фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, а потом делаем температуру 130 градусов и еще готовим 2 часа.
  8. Снимаем верхнюю фольгу, поливаем утку полученным соком, поднимаем температуру до 180 градусов и доводим до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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