Фузілі з куркою а-ля провансаль: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
14.04.2021
Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт фузілі? У вас є вдома курка і паста? Тоді приготуйте фузілі з куркою а-ля провансаль! Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного фузілі, який можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- 200 г томатів
- 100 г білої цибулі
- 100 г болгарського перцю
- 50 г зеленої цибулі
- 200 г печериць
- 700 г курятини (стегно без шкіри та кістки)
- 1 ст. л. оливкової олії
- сіль і перець за смаком
- ½ ч. л. орегано (сухого чи свіжого)
- ½ ч. л. чебрецю (сухого чи свіжого)
- 1 зубчик часнику
- 500 г пасти фузілі (або іншої)
- пармезан для прикраси
- 250 мл будь-якого бульйону
- 1 ч. л. томатної пасти
- 1 ч. л. каперсів
Спосіб приготування:
- Замаринуйте курятину сіллю та перцем, добре нагрійте сковорідку та обсмажте з усіх боків (по 30 секунд з кожного), але не готуйте повністю. Викладіть курку окремо.
- Усі овочі поріжте на дрібні кубики, печериці ― пластинками, а часник добре подрібніть ножем.
- У тій самій сковорідці, де була курка, обсмажте всі овочі впродовж 5 хвилин, потім додайте гриби.
- Додайте до овочів томатну пасту, бульйон, готуйте 8 хвилин. Відтак додайте спеції (за смаком) і порізану на смужки курятину.
- Готуйте на середньому вогні 8 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменшіть вогонь і готуйте ще 10 хвилин, додайте каперси.
- Зваріть пасту до готовності аль денте, злийте воду, додайте оливкову олію. Викладіть пасту на тарілку, зверху соус із куркою, прикрасьте пармезаном і мікрозеленню.
Смачного!
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