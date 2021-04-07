Рецепт приготування качки від Володимира Ярославського

Давно ламали голову над тим, як легко і смачно замаринувати та запекти качку? Секрет приготування неймовірної качки нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

діжонська гірчиця ― 75 г

75 г мед ― 60 г

60 г сіль і перець

невеликі зелені яблука Симиренка ― 5 шт.

5 шт. невеликі картоплини ― 5 шт.

5 шт. качка ― 1 тушка

Спосіб приготування:

Для маринаду змішуємо мед, гірчицю, сіль і перець. Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч (можна й на дві) просолитися. Робимо з фольги «човник» і кладемо в нього качку ― щоб у процесі запікання не витікав на деко сік. Чистимо яблука, ріжемо на скибки. Теж змащуємо трохи маринадом, частину кладемо всередину качки, а частину ― поряд із тушкою. Картоплю чистимо, розрізаємо навпіл і підкладаємо під качку. Крила ― в ідеалі останню частину відрізати, а ніжки за бажання можна обв’язати шпагатом ― щоб було красиво. Можна додати трав: чебрецю і розмарину. Зверху закриваємо качку фольгою і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Потім робимо температуру 130 градусів і ще готуємо 2 години. Знімаємо верхню фольгу, поливаємо тушку соком, що витік із неї, піднімаємо температуру до 180 і доводимо до рум’яної скоринки.

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