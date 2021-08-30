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Шакшука: рецепт від Володимира Ярославського

30.08.2021

Шакшука – страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та приправ. Ця смакота входить в кухню Ізраїлю, більшості арабських країн і Азербайджану. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф»-11 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування шакшуки читайте в матеріалі.

Шакшука

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Інгредієнти:

  • перець білий 2 шт.
  • цибуля ріпчаста великий 1 шт.
  • томати без шкіри 3 великі
  • часник пару зубків
  • сіль пару щіпок
  • чорний мелений  перець, духмяний
  • зіра і коріандр мелені 0,5 ч. л.
  • оливкова олія для подачі та смаження

Приготування:

  1. Ріжемо цибулю дрібним кубиком і обсмажуємо до прозорого кольору на олії.
  2. Додаємо нарізаний крупно білий перець, обсмажуємо трохи, потім додаємо рублений часник і ще злегка обсмажуємо.
  3. Додаємо вже подрібнені томати, сіль, перець і тушкуємо до стану соусу, щоб вийшла «кислота», хвилин 1520.
  4. Наприкінці додаємо зіру і коріандр, доводимо до смаку.
  5. Прямо в сковорідці робимо поглиблення, додаємо 3 яйця.
  6. Трохи їх подсолюємо, накриваємо кришкою і тушкуємо кілька хвилин. Білок яєць в ідеалі повинен стати білим і пружним, але ще залишатися схожим на желе.

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Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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