Ектор Хіменес-Браво: в 11 сезоні «МастерШеф» будуть надзвичайні учасники!

Зовсім скоро, 28 серпня, в ефірі телеканалу СТБ вийде новий, 11 сезон легендарного кулінарного шоу «МастерШеф». Фанати проєкту вже знають першу учасницю, яка боротиметься за місце у славнозвісній двадцятці, – зірку ТікТоку Дашу Євтух. А поки глядачі готуються до масштабної прем’єри, Ектор Хіменес-Браво відкриває завісу кулінарного проєкту!

Розкажіть, будь ласка, про 11-й сезон шоу. В чому його особливість?

Насамперед, у нас є гарні новини: маємо абсолютно нові конкурси, вони прекрасно продумані, що дає проєкту можливість викликати ще більше нових емоцій після стількох років на телебаченні. Учасники ще більше відчувають себе частиною шоу, вони вмотивовані і мають незбориме бажання потрапити у фінал. Загалом, учасники, як завжди, унікальні. Є в нас одна вчителька, яка завжди поводиться, як у школі з учнями, тобто вона найбільш балакуча, її слово завжди вирішальне. Також маємо ще одного юнака, і, щиро кажучи, я не думав, що йому вдасться дуже розкритися. Але, як виявилося, він із тих людей, за якими «не заіржавіє», тобто він завжди прагне відігратися. Звісно, інші учасники його не люблять за це. Також є цікавий конкурсант ― професійний гравець у покер, проте він дуже стриманий, спокійний, як програмісти, які весь свій час проводять за комп’ютером. Загалом учасники надзвичайні, і я певен, що вся Україна буде в захваті від них.

Чи сумували ви за сезоном аматорів після професіоналів і зірок?

Насправді, я люблю аматорів, це інший аспект нашої роботи. На професіоналах я, напевно, менше переймаюсь за учасників, бо вони знають, як треба поводитися, вони більш дорослі в інтелектуальному сенсі, досвідченіші, а аматори часом поводяться, мов діти. Тому з професіоналами інколи простіше. Але аматори бувають більш безтурботними, у них справжні емоції; професіонали нерідко переймаються за свій імідж, аматори ж більш спонтанні, тобто тут мова про справжні емоції.

Який формат особисто вам найбільше до вподоби: аматори, професіонали чи селебріті?

Напевно, селебріті! Якщо говорити про селебріті, найбільше мені подобається те, що з ними я повністю відпочиваю. Жодних нервів, це дуже круто, зокрема, й робота з Дмитром Танковичем. Він робить моє життя на проєкті безтурботним, адже Дмитро ― Професіонал з великої літери. Якщо говорити про шоу, де я можу розслабитися, то це, безумовно, селебріті. Обожнюю їх! Туди приходять мої друзі, інші зірки, там надзвичайно крута атмосфера, жвавий темп роботи. А професіонали і аматори ― я люблю їх однаковою мірою. Отже, зірки ― номер один, а аматори і професіонали для мене рівні.

Що було найважчим в 11-му сезоні для вас? Можливо, був якийсь важкий знімальний день чи хтось, хто вам дошкуляв?

Був у нас конкурс, коли я грав роль диявола з рогами, що стирчали з лоба, тож, звичайно, це було складно, адже більше часу потрібно на грим, та й акторське завдання не з легких. Це було весело, але й тяжко, бо треба вживатися в роль. Це якщо говорити про робочі моменти. Але, правду кажучи, я думаю, що всі конкурси однаково складні у плані щоденної роботи і всі дуже різні. Я обожнюю ті конкурси, де ми повинні ухвалювати рішення на ходу, знаєте, коли конкурсанти готують і одразу здають свої страви нам на вердикти, щоб заробити гроші, відповідно, ми швидко куштуємо, розраховуємося або даємо їм фішки. Такі конкурси мені до снаги, коли все дуже енергійно. А ось коли учасникам доводиться довго думати, це більше монотонний процес і, відповідно, день стає важчим.

Ви згадали про свій образ диявола. Скільки загалом буде подібних образів у сезоні?

Їх буде небагато, лише кілька. Та гарна новина полягає в тому, що в цьому сезоні у нас будуть виїзні конкурси ― і це прекрасно, бо ми вже давно таке не практикували. Насправді, дуже цікаво, коли випадає нагода поїхати в село, побачити місцевих людей. А щодо костюмів, правду кажучи, я радий, що їх небагато, бо, по-перше, мені завжди спекотно, а коли це відбувається, працювати важко. До речі, був у нас один конкурс, коли ми перевдягалися в японські кімоно, це було цікаво і не дуже спекотно.

Як вам було вперше після локдауну зніматися за межами павільйону, перші емоції?

Це було чудово, хоча, незважаючи на карантин, роботу ми не зупиняли. Прот, ми весь час були в павільйоні… Тому круто, звісно, вийти нарешті за його межі, побачити людей, потеревенити з ними, учасникам це також на користь. Це, знаєте, як у школі, коли йде навчальний процес і раптом вирішують поїхати кудись на екскурсію, таке саме відчуття виникає й тут. Усі радісні, всі хочуть на волю, фотографуватися.

Який у вас був улюблений конкурс в 11 сезоні?

Цього сезону маємо велику кількість цікавих конкурсів. Наприклад, є п’ять чи шість різних ресторанних концепцій, ми ― судді ― кидаємо кубик і у випадковому режимі визначаємо, який із закладів відвідати, звісно, за їжу ми повинні заплатити. Це дуже цікаво. Також буде конкурс, де учасникам доводиться змагатися за продукти, готуючи амюз-буш. Це схоже на монополію, але більш складну та довершену її версію. Це також надзвичайно. Багато буде й битв чорних. Сьогодні також було цікаве змагання, коли учасники готували не повністю самостійно кожен свою страву, а лише відповідали за якийсь певний її елемент… І це ― битва чорних, тому цей день важливий для когось, адже багато залежить від їхніх рішень.

