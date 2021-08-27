Совсем скоро, 28 августа, в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый, 11 сезон легендарного кулинарного шоу «МастерШеф». Фанаты проекта уже знают первую участницу, которая будет бороться за место в знаменитой двадцатке, ― звезду ТикТока Дашу Евтух. А пока зрители готовятся к масштабной премьере, Эктор Хименес-Браво открывает завесу кулинарного проекта!

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Расскажите, пожалуйста, об 11-м сезоне шоу. В чем его особенность?

Ну, прежде всего, у нас есть хорошие новости: мы имеем совершенно новые конкурсы, они прекрасно продуманы, что дает проекту возможность вызвать еще больше новых эмоций после стольких лет на телевидении. Участники еще больше чувствуют себя частью шоу, они мотивированы и имеют непреодолимое желание попасть в финал. В общем, участники, как всегда, уникальны. Есть у нас одна учительница, которая всегда ведет себя, как в школе с учениками, то есть она наиболее разговорчивая, ее слово всегда решающее. Также есть еще один юноша и, честно говоря, я не думал, что ему удастся очень раскрыться, но, как оказалось, он из тех людей, за которыми «не заржавеет», то есть он всегда стремится отыграться; конечно, другие участники его не любят за это. Также есть интересный конкурсант ― профессиональный игрок в покер, однако он очень сдержанный, спокойный. Как программисты, которые все свое время проводят за компьютером. В целом, участники чрезвычайные, и я уверен, что вся Украина будет в восторге от них.

Скучали ли вы по сезону любителей после профессионалов и звезд?

На самом деле, я люблю любителей, это другой аспект нашей работы. На профессионалах я, наверное, меньше переживаю за участников, потому что они знают, как надо себя вести, они более взрослые в интеллектуальном смысле, опытные, а любители порой ведут себя, как дети. Поэтому с профессионалами иногда проще. Но любители бывают более беспечными, у них настоящие эмоции; профессионалы нередко переживают за свой имидж, любители же более спонтанные, то есть здесь речь о настоящих эмоциях.

Какой формат лично вам больше по душе: любители, профессионалы или селебрити?

Наверное, селебрити! Если говорить о селебрити, больше всего мне нравится то, что с ними я полностью отдыхаю. Никаких нервов, это очень круто, в том числе и работа с Дмитрием Танковичем. Он делает мою жизнь на проекте беззаботной, ведь Дмитрий ― Профессионал с большой буквы. Если говорить о шоу, где я могу расслабиться, то это, безусловно, селебрити. Обожаю их! Туда приходят мои друзья, другие звезды, там очень крутая атмосфера, живой темп работы. А профессионалы и любители, ну, я люблю их одинаково. Итак, звезды ― номер один, а любители и профессионалы для меня равны.

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Что было самым трудным в 11-м сезоне для вас? Возможно, был какой-то тяжелый съемочный день или кто-то, кто вас донимал?

Был у нас конкурс, когда я играл роль дьявола с рогами, торчащими со лба, и, конечно, это было сложно, ведь больше времени требуется на грим, и актерская задача не из легких. Это было весело, но и тяжело, потому что нужно вживаться в роль. Это если говорить о рабочих моментах. Но, честно говоря, я думаю, что все конкурсы одинаково сложны в плане ежедневной работы и все очень разные. Я обожаю те конкурсы, где мы должны принимать решения сломя голову, знаете, когда конкурсанты готовят и сразу сдают свои блюда нам на вердикты, чтобы заработать деньги, соответственно, мы быстро пробуем, рассчитываемся или даем им фишки. Такие конкурсы мне по душе, когда все очень энергично. А вот когда участникам приходится долго думать, это больше монотонный процесс и, соответственно, день становится тяжелее.

Вы упомянули о своем образе дьявола. Сколько всего будет подобных образов в сезоне?

Их будет немного, только пару. Но хорошая новость заключается в том, что в этом сезоне у нас будут выездные конкурсы, и это прекрасно, потому что мы уже давно такое не практиковали. На самом деле, очень интересно, когда выпадает возможность поехать в село, увидеть местных людей. А по поводу костюмов, честно говоря, я рад, что их немного, потому что, во-первых, мне всегда жарко, а когда это происходит, работать трудно. Кстати, был у нас один конкурс, когда мы переодевались в японские кимоно, это было интересно и не очень жарко.

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Как вам впервые после локдауна сниматься за пределами павильона, первые эмоции?

Это было прекрасно, хотя, несмотря на карантин, работу мы не останавливали. Однако мы все время были в павильоне … Поэтому круто, конечно, выйти наконец за его пределы, увидеть людей, поговорить с ними, участникам это также на пользу. Это, знаете, как в школе, когда идет учебный процесс и вдруг принимается решение поехать куда-то на экскурсию, такое же ощущение возникает и здесь. Все радостные, все хотят на волю, фотографироваться.

Какой у вас был любимый конкурс в 11 сезоне?

В этом сезоне имеем большое количество интересных конкурсов. Например, есть пять или шесть различных ресторанных концепций, мы ― судьи ― бросаем кубик и в случайном режиме определяем, какое заведение посетить, конечно, за еду мы должны заплатить. Это очень интересно. Также будет конкурс, где участникам приходится бороться за продукты, готовя амюз-буш. Это похоже на монополию, но более сложную и совершенную ее версию. Это также чрезвычайно. Много будет и битв черных. Сегодня также было интересное соревнование, когда участники готовили не самостоятельно каждый свое блюдо, а только отвечали за какой-то определенный его элемент… И это ― битва черных, поэтому этот день важен для кого-то, ведь многое зависит от их решений.

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