Соус Неаполітано: рецепт від Володимира Ярославського
25.03.2021
Якщо вам вже набридли одноманітні соуси та олії, до основної страви можна приготувати вишуканий соус! Про властивості і тонкощі приготування справжнього соусу Неаполітано нам розповів суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- томати у власному соці — 1 кг
- цибулина — 1 шт.
- зелені листочки одного стебла селери — кілька штук
- часник — 2-3 зубчики
- олія — 2-3 ст. л.
- сушений орегано — 1 дрібка
- чебрець — 2 гілочки
- базилік — 5-7 листочків
- мелений перець
- сіль
Спосіб приготування:
- Нарізаємо все звичайними кубиками.
- На олії, на середньому вогні, обсмажуємо цибулю до початку рум’яності.
- Додаємо селеру і часник, і ще трохи обсмажуємо.
- Додаємо томати у власному соці.
- Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець.
- На маленькому вогні, практично без кипіння, томимо хвилин 30-40, поки соус не стане ароматним і зовсім не кислим, не різким в кислоті (на велику кількість соусу необхідно буде більше часу).
- Слідкуйте, щоб соус не виварювався — через 15 хвилин накрийте кришкою.
- Якщо томати зовсім кислі, можна додати 1 чайну ложку цукру.
- Після цього соус потрібно протерти через машинку для пюре, або велике сито.
- Такий соус можна використовувати для приготування всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, всіх рибних і м’ясних страв. Можна ще додати улюблених спецій і їсти замість кетчупу.
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