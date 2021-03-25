Соус Неаполітано: рецепт від Володимира Ярославського

Якщо вам вже набридли одноманітні соуси та олії, до основної страви можна приготувати вишуканий соус! Про властивості і тонкощі приготування справжнього соусу Неаполітано нам розповів суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

томати у власному соці — 1 кг

цибулина — 1 шт.

зелені листочки одного стебла селери — кілька штук

часник — 2-3 зубчики

олія — 2-3 ст. л.

сушений орегано — 1 дрібка

чебрець — 2 гілочки

базилік — 5-7 листочків

мелений перець

сіль

Спосіб приготування:

Нарізаємо все звичайними кубиками. На олії, на середньому вогні, обсмажуємо цибулю до початку рум’яності. Додаємо селеру і часник, і ще трохи обсмажуємо. Додаємо томати у власному соці. Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець. На маленькому вогні, практично без кипіння, томимо хвилин 30-40, поки соус не стане ароматним і зовсім не кислим, не різким в кислоті (на велику кількість соусу необхідно буде більше часу). Слідкуйте, щоб соус не виварювався — через 15 хвилин накрийте кришкою. Якщо томати зовсім кислі, можна додати 1 чайну ложку цукру. Після цього соус потрібно протерти через машинку для пюре, або велике сито. Такий соус можна використовувати для приготування всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, всіх рибних і м’ясних страв. Можна ще додати улюблених спецій і їсти замість кетчупу.

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