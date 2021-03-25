Соус Неаполитано: рецепт от Владимира Ярославского

Если вам уже надоели однообразные соусы и масла, к основному блюду можно приготовить изысканный соус! О свойствах и тонкостях приготовления настоящего соуса Неаполитано нам рассказал судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

томаты в собственном соку — 1 кг

луковица — 1 шт.

зеленые листочки одного стебля сельдерея — несколько штук

чеснок — 2-3 зубчика

растительное масло — 2-3 ст. л.

сушеный орегано — 1 щепотка

тимьян — 2 веточки

базилик — 5-7 листьев

свежемолотый перец

соль

Способ приготовления:

Нарезаем все обычными кубиками. На растительном масле, на среднем огне, обжариваем лук до начала румяности. Добавляем сельдерей и чеснок, и еще чуть обжариваем. Добавляем томаты в собственном соку. Добавляем сушеные травы, базилик, соль и черный перец. На маленьком огне, практически без кипения, томим минут 30-40, пока соус не станет ароматным и совершенно не кислым, не резким в кислоте (на большое количества соуса необходимо будет больше времени). Следите, чтобы соус не вываривался — через 15 минут накройте крышкой. Если томаты совсем кислые, можно добавить 1 чайную ложку сахара. После этого соус нужно протереть через машинку для пюре или крупное сито. Такой соус можно использовать для приготовления всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, всех рыбных и мясных блюд. Можно еще добавить любимых специй и есть вместо кетчупа.

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