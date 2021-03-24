Блины ажурные дрожжевые: рецепт от Владимира Ярославского

Как приготовить вкуснейшие дрожжевые блины? Судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский подсказал нам свой рецепт. Пошаговый рецепт невероятно вкусных ажурных дрожжевых блинов читайте в материале.

Емкость надо брать большую, ведь тесто увеличивается в объеме в 4―5 раз! Смешиваем в ней воду и молоко, добавляем сахар и нагреваем до комнатной температуры (не более 40 градусов).

Добавляем сухие дрожжи и оставляем на 10―15 минут, чтобы они активировались. Через 15 минут вы увидите пенную шапку на поверхности. Если ее нет ― дрожжи могли быть несвежие, попробуйте добавить еще. Можно брать и обычные дрожжи, в пропорции 1:3.

Добавляем муку, яйца, соль и немного растительного масла, хорошо перемешиваем. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, и на кухне должно быть тепло, смесь тоже может быть теплой.

Накрываем полотенцем и ждем 30―40 минут.

Когда тесто поднимется и приобретет консистенцию пены, разогреваем сковородку с растительным маслом на среднем огне и набираем половником тесто. Вот тут секрет: нужно брать тесто изнутри, аккуратно, не повреждая другие пузырьки!