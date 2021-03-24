Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Блины ажурные дрожжевые: рецепт от Владимира Ярославского

24.03.2021

Как приготовить вкуснейшие дрожжевые блины? Судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский подсказал нам свой рецепт. Пошаговый рецепт невероятно вкусных ажурных дрожжевых блинов читайте в материале.

Ингредиенты: 

  • яйца ― 2 шт.
  • соль ― 4 г
  • мука ― 190 г
  • молоко ― 250 мл 
  • вода ― 250 мл 
  • сухие дрожжи ― 7―8 г 
  • растительное масло ― 50 мл
  • сахар ― 55 г

Способ приготовления:

  1. Емкость надо брать большую, ведь тесто увеличивается в объеме в 4―5 раз! Смешиваем в ней воду и молоко, добавляем сахар и нагреваем до комнатной температуры (не более 40 градусов).
  2. Добавляем сухие дрожжи и оставляем на 10―15 минут, чтобы они активировались. Через 15 минут вы увидите пенную шапку на поверхности. Если ее нет ― дрожжи могли быть несвежие, попробуйте добавить еще. Можно брать и обычные дрожжи, в пропорции 1:3.
  3. Добавляем муку, яйца, соль и немного растительного масла, хорошо перемешиваем. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, и на кухне должно быть тепло, смесь тоже может быть теплой.
  4. Накрываем полотенцем и ждем 30―40 минут. 
  5. Когда тесто поднимется и приобретет консистенцию пены, разогреваем сковородку с растительным маслом на среднем огне и набираем половником тесто. Вот тут секрет: нужно брать тесто изнутри, аккуратно, не повреждая другие пузырьки!
  6. На середину сковородки наливаем тесто и распределяем по поверхности ― на блине сразу образуется множество дырочек! Учтите, что он толстый и нужно печь на среднем огне. Когда одна сторона приготовится, переворачиваем, помогая лопаткой. Из такого количества теста получается 8―9 толстых ароматных блинчиков!

Приятного аппетита!

Больше по теме: Скумбрия с кремом из зеленого горошка от Ивана Милановича

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить